Por Andalucía teme que la Junta quiera que la sociedad acabe viendo la sanidad "casi como un privilegio y no un derecho"

SEVILLA, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario Por Andalucía, Esperanza Gómez, ha expresado este miércoles su temor a que el Gobierno del PP-A quiera que la sociedad andaluza "se acabe acostumbrando a que la sanidad no es un derecho como tal, que sólo vas cuando no tienes más remedio, y que se convierte casi en un privilegio".

Así lo ha advertido la también presidenta de Más País Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento al hilo de la decisión de la Junta de destinar "más de 700 millones de euros a concertar más y nuevos servicios sanitarios; por un lado, más de 500 millones para operaciones quirúrgicas y más de 200 millones para pruebas diagnósticas", según ha subrayado.

Esperanza Gómez ha apuntado que, aunque "hay novedades" en estas licitaciones de la Junta, "esto es como un guión que ya sabíamos", de forma que "primero se deteriora la sanidad pública", con cierres de ambulatorios en verano o por las tardes, o con falta de médicos o pediatras, mientras las listas de espera aumentan sin que la Junta publique las cifras "desde junio de 2022", según ha criticado la representante de Por Andalucía.

Esperanza Gómez ha advertido, no obstante, que, según las cifras que trasladó la Consejería de Salud al Ministerio de Sanidad, esas listas de espera "son espantosas", y hay "900.000 andaluces esperando especialista y 172.000 esperando una intervención quirúrgica", unas cifras "inasumibles", según ha denunciado.

"Cuando esto es así, nos anuncian que va a haber un plan de choque que consiste en coger más de 700 millones de euros de las arcas públicas y, en vez de invertirlos en nuestra sanidad, se lo vamos a dar a empresas privadas, ya no sólo andaluzas, sino que además se va a poder acceder a esos contratos desde Murcia, Albacete, Ciudad Real o Badajoz", con la "novedad" de que, "a partir de ahora, los conciertos son a nivel andaluz, no por provincias, de manera que uno puede vivir en Huelva y le pueden mandar a que se opere en otra provincia, sin tener garantizados todos los costes de que te operen o te traten en una provincia que no es la tuya", ha seguido relatando la representante de Por Andalucía.

Al respecto, Esperanza Gómez ha querido dejar claro que su grupo no va a "cejar" en su "empeño" de defender la sanidad pública mientras se está "desviando dinero hacia la privada, que al final se enriquece a nuestra costa", algo que a Por Andalucía le parece "que no es de recibo", según ha incidido la portavoz antes de aseverar que su grupo va a mostrar por ello su "rechazo" a esta dinámica "en todas las iniciativas que podamos subir al orden del día en el próximo Pleno".

A preguntas de los periodistas, la representante de Por Andalucía ha reconocido que en la anterior etapa de gobierno socialista en la Junta también se llevaban a cabo conciertos con la sanidad privada, y ha aseverado que desde su espacio político "siempre lo hemos criticado, lo haya hecho quien lo haya hecho", porque "el sistema de conciertos en un servicio como la sanidad pública no nos gusta, y nos parece que sólo está justificado en algunos momentos muy puntuales", ha abundado.

En esa línea, ha criticado que el Gobierno del PP-A "tiene una hoja de ruta muy clara" en esta materia y "se deja ver en cada decisión que toman en este asunto", y "en el fondo están esperando a que nos acabemos acostumbrando a que la sanidad no es un derecho como tal, que sólo vas cuando no tienes más remedio, y que se convierte casi en un privilegio".

"Y yo creo que esto es una batalla que están emprendiendo a medio plazo, y que si lo dejamos la van a ganar, porque el problema es que el deterioro de un servicio como la sanidad pública se produce muy rápido, se puede producir en una legislatura y luego se tarda mucho en recuperar", ha concluido avisando Esperanza Gómez.

BONO DE ALQUILER JOVEN

Por otro lado, la portavoz adjunta de Por Andalucía ha insistido este miércoles en criticar la gestión que del Bono de Alquiler Joven está llevando a cabo el Gobierno de la Junta.

Así, ha denunciado que es "un disparate que el Gobierno de la nación haya desembolsado más de 70 millones de euros" para esta ayuda, que "las personas hayan solicitado su bono en tiempo y forma, y que no se esté gestionando" por parte del "Gobierno de la eficacia, el del cambio" del PP-A, que "no es capaz de hacerlo".

"A nosotros nos parece que no lo hace por una voluntad política", ha apuntado Esperanza Gómez, que ha señalado que "hay demasiado nexo de unión entre los especuladores de la vivienda, parece, y este Gobierno" andaluz, y "todo lo que sea afrontar medidas valientes para que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda sin los precios disparatados que tienen hoy día parece que el Gobierno andaluz no quiere asumirlo".

Ha agregado que así se ve también "con las viviendas turísticas, donde no se toma ninguna medida", y con el Bono Joven de Alquiler, que podría beneficiar a "muchos jóvenes andaluces" para que salgan de su casa y puedan "emprender un proyecto vital, autónomo", pero que por parte de la Junta "no se gestiona teniendo el dinero para ello", según ha insistido en criticar.

En esa línea, ha concluido señalando que "hay que seguir pidiéndole explicaciones al Gobierno de la Junta de Andalucía, porque no es sólo un problema de mala gestión, que también, sino que nos parece que hay una opción deliberada detrás", ha zanjado.