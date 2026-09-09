Por Andalucía ve a Moreno "en una nube" y "muy cómodo" gobernando con Vox sin afrontar los "problemas" andaluces

La diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez, en rueda de prensa en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del grupo Por Andalucía Esperanza Gómez ha señalado este miércoles que ve al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "en una nube" al inicio del curso político, "muy cómodo" gobernando en coalición con Vox, y sin afrontar los "problemas que tiene" en la región.

Son ideas que la diputada de Por Andalucía ha venido a trasladar en una rueda de prensa en el Parlamento en la que ha aludido al informe PISA sobre la situación de la educación en España que se conoció este pasado martes, y en el que "Andalucía está prácticamente a la cola" entre las comunidades autónomas, de forma que "el sistema educativo andaluz no está respondiendo a los problemas actuales", según ha alertado.

Esperanza Gómez ha señalado que, "sin querer simplificar las soluciones a este problema, que son variadas y complejas, lo que está claro es que detrayendo dinero de la educación pública y dándolo a la privada, aumentando la ratio y no atendiendo a la diversidad, no se soluciona" la problemática del sistema educativo andaluz, por lo que ha pedido al presidente de la Junta que "por una vez ponga la educación pública en el centro de sus políticas".

"Nos estamos jugando el presente, pero sobre todo Andalucía se juega su futuro con niños y niñas que no van a saber probablemente ni leer, y que si en el resto de España tienen un curso de retraso con respecto a lo que sería esperable por su nivel académico, en Andalucía son dos", lo cual, "en un mundo competitivo como el actual, nos deja en muy mal lugar", ha comentado la diputada de Por Andalucía.

Dicho esto, ha diferenciado entre "la Andalucía real y la que nos venden los anuncios" procedentes del Gobierno andaluz, donde "todo es histórico", y ha sostenido que hay que pedir a Juanma Moreno que "por una vez se asiente en la realidad y afronte los problemas que tiene".

La representante de Por Andalucía ha aludido también a los graves incendios forestales registrados este verano, con mención específica al de Los Gallardos (Almería) de hace dos meses que este mismo martes se cobró una nueva muerte al fallecer una de las personas heridas que permanecían ingresadas, lo que elevó a 15 el total de víctimas mortales de este fuego.

Esperanza Gómez ha trasladado la preocupación de su grupo por el hecho de que el PP-A gobierne con "un partido negacionista del cambio climático" como Vox, que piensa que "el cambio climático es un invento de los 'locos' de la Agenda 2030, y que realmente siempre ha habido olas de calor".

ANUNCIO DE INICIATIVA CONTRA LA PRESENCIA DE MENORES EN CORRIDAS

Al hilo, la diputada ha llamado la atención sobre cómo Moreno está "entusiasmado con la agenda de Vox", y al respecto ha criticado "el plan de apoyo a la tauromaquia" anunciado por el Gobierno andaluz, respecto del cual ha censurado que la Junta esté "pensando en cuánto dinero se le da a los toros, cómo se fomenta entre los menores de edad", en un contexto en el que hay "problemas" con la educación y la sanidad públicas, según ha remarcado.

Esperanza Gómez ha aprovechado además para anunciar que su grupo va a "registrar en los próximos días una iniciativa legislativa para prohibir el acceso de los menores de edad a los espectáculos taurinos, siguiendo una recomendación de Naciones Unidas", de forma que, con ella, desde Por Andalucía quieren "exigir" a la Junta "que los menores no vayan" a las corridas, que no se "fomente" entre ellos "un espectáculo que es sangriento, como es la muerte de un animal".

"Ojalá se pusiera (en la Junta) la misma energía en blindar la sanidad pública que en defender todo lo que tiene que ver con la tauromaquia", ha comentado la diputada de Por Andalucía antes de concluir declarándose "sorprendida" de ver a Moreno "tan contento, asumiendo de manera tan alegre políticas de Vox sin ningún sonrojo".

"Tengo la sensación de que está muy cómodo, y de que todo el postureo que vivimos en campaña electoral", sobre que no quería "gobernar con Vox, ahora se le está haciendo demasiado fácil" al presidente de la Junta, ha apuntado en esa línea Esperanza Gómez.