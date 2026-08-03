Andújar Flamenca celebrará su XVI edición del 4 al 7 de febrero de 2027 con novedades en su programación

Imagen de archivo de Andújar Flamenca - ANDÚJAR FLAMENCA

ANDÚJAR (JAÉN), 3 (EUROPA PRESS)

La pasarela de moda flamenca de Andalucía oriental, Andújar Flamenca, celebrará su próxima edición del 4 al 7 de febrero de 2027. La XVI edición de este certamen llegará con novedades en su estructura y programación, fruto del trabajo conjunto entre la organización del evento y el Ayuntamiento de Andújar (Jaén), con el objetivo de optimizar el desarrollo de la cita y reforzar la experiencia de los diseñadores participantes y del público asistente.

Según ha informado la organización, la programación arrancará el jueves 4 de febrero con una primera jornada en horario de tarde que incluirá la inauguración oficial del certamen y el inicio de los desfiles de la pasarela.

El viernes 5 de febrero continuará la actividad con una nueva jornada de tarde dedicada a la presentación de las colecciones de diseñadores y firmas participantes.

El sábado 6 de febrero se convertirá en la jornada con mayor actividad para la pasarela de moda, desarrollándose en sesiones de mañana y tarde con una intensa programación de desfiles.

La clausura de la pasarela tendrá lugar el domingo 7 de febrero. Durante la mañana de esa última jornada se celebrará una nueva edición del Concurso de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca 'Muévete Flamenca', una cita consolidada que apuesta por descubrir y promocionar el talento emergente de los jóvenes creadores.

Por la tarde, el protagonismo será para 'Andújar Flamenca Baila', un espectáculo que, por segundo año, volverá a contar con el baile flamenco como protagonista en una puesta en escena de música, baile, arte y tradición.

El director de Andújar Flamenca, Salvador Pérez, ha destacado que la decisión de variar las tradicionales jornadas responde al compromiso de "seguir creciendo y ofreciendo un evento cada vez mejor organizado".

Asimismo, Pérez ha señalado que este cambio, consensuado conjuntamente con el Ayuntamiento, permite trabajar con más tiempo en los aspectos logísticos y de producción para que diseñadores, expositores, público y concursantes cuenten con la máxima calidad de espectáculo y facilidades, al mismo tiempo que se potencia el evento como "motor de dinamización económica, hostelera, turística y comercial para Andújar y toda la provincia".