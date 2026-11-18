Presentación de Cinema26. - CINEMA26

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'Jaleos', de Isaki Lacuesta; 'Anguita. El hombre de los tres siglos', de Hugo Cabezas, y 'Esta soledad' de Javier Giner, competirán, junto a otros grandes títulos, por el Cervatillo de Bronce en la sección oficial de Cinema26, la V Semana del Cine de Córdoba, organizada por la Asociación Profesional de Cine y Audiovisual de Córdoba (Record).

Así lo ha indicado la organización en una nota en la que ha detallado que la programación oficial cuenta con más de una veintena de proyecciones en la Filmoteca de Andalucía y cinco talleres enmarcados en Cinema Training, la rama formativa del festival.

El 26 de noviembre tendrá lugar la inauguración de la V edición de Cinema en el Hotel Hesperia de Córdoba. Como fechas clave, el director Edgar Burgos ha destacado Cinema Party el 29 de noviembre en la Plaza de las Cañas. Además, como cada edición, esta celebración del cine y la cultura para todos los públicos contará de 12,00 a 20,00 horas con un mercado de la mano de comercios cordobeses, música en directo y talleres infantiles.

Además, ha mencionado la Gala de Clausura será el 3 de diciembre en el Teatro Góngora, donde se entregarán los Cervatillos de Bronce, el Premio Cinema Córdoba y el Premio del Público 'Martín Cañuelo'. Para este evento, se abren las puertas al público general, quien podrá obtener su invitación a través de la web del Instituto Municipal de las Artes Escénicas. La sede principal de Cinema26 será la Filmoteca de Andalucía, un espacio referente en Córdoba en cuyas dos salas se acogerán más de una veintena de proyecciones y coloquios con directores, intérpretes y otros profesionales. Del viernes 27 de noviembre al miércoles 2 de diciembre se podrá disfrutar de largometrajes y cortometrajes comprando las entradas en taquilla. Los títulos que optarán al Cervatillo de Bronce a Mejor Largometraje de Ficción son 'Lionel', de Carlos Saiz; 'Cronos', de Fernando González Molina; 'Sacamantecas', de David P. Sañudo, y 'Esta soledad', de Javier Giner.

En la categoría de No Ficción compiten por el Cervatillo de Bronce: 'Jaleos', de Isaki Lacuesta; 'Acuérdate de mí', de Remedios Malvárez; '200 vidas, Paco Rabal', de Vanesa Benítez; 'Back in time!', de Manuel Bellido y Sigfrid Monleón; 'Por qué no escribo nada', de Isabel Fernández; 'Cecilia. Una luz de mañana', de Chema de la Peña, y 'Anguita. El hombre de los tres siglos', de Hugo Cabezas.

Respecto a los cortometrajes, un total de 34 trabajos nacionales entran en competición por el Cervatillo de Bronce a Mejor Cortometraje y el Premio CINEMA Córdoba. El listado completo puede consultarse en 'cinemacordoba.com'. Cinema Special, la sección fuera de concurso, incluirá la proyección de 'El regreso de Melina', de María Berr y Dani Ruz, proyecto ganador de Cinema Campus 2024. Una iniciativa impulsada por Record y apoyada por la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba. También se proyectará el corto documental 'Me quedo aquí', de Javier Barbero, con el apoyo de Covap; 'El viento que agita las palmeras', de Laura Coca, un documental creado con el apoyo de la Fundación Kutxabank; y 'Los ojos nuevos', de Pilar Monsell, cortometraje que forma parte de la tercera edición del proyecto 'Inspira. Arte para la vida' una iniciativa impulsada por el Hospital Universitario Reina Sofía, el Instituto Andaluz de la Mujer y otras entidades sociales especializadas. Por último, se incluirá la proyección de la película 'Día de caza', de Pedro Aguilera, el miércoles 2 de diciembre.

CINEMA TRAINING

La formación tiene un papel fundamental en Cinema, ya que permite acercar a grandes profesionales de la industria al alumnado que desde Córdoba comienza a construir nuevos proyectos. Es por ello que desde la V Semana del Cine de Córdoba se ofrece la oportunidad de formar parte de formaciones especializadas, gracias a entidades sociales y centros formativos. La guionista cordobesa Araceli Álvarez de Sotomayor impartirá el curso 'Escribir un buen guion y saber venderlo', que se llevará a cabo en la Filmoteca de Andalucía el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en horario matinal. Este curso aborda las claves para escribir un buen guion y saber cómo comercializarlo. La participación en el taller implica inscripción previa, a través del formulario habilitado en la página web de Cinema26. Se trata de un curso organizado por CINA (Asociación de Cineastas de Andalucía) en colaboración con Fundación SGAE y Cinema26 la V Semana del Cine de Córdoba.

El 30 de noviembre la directora de arte María Pulido ofrecerá una masterclass para alumnado de la Escuela de Arte y Superior de Diseño 'Mateo Inurria' sobre la dirección de arte en preproducción. Además, aportará metodologías y herramientas para transformar un guion en una identidad visual propia. La Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba será la sede de la masterclass de Rebeca Medina, coordinadora de intimidad, quien introducirá las funciones y herramientas para abordar escenas íntimas de forma ética y profesional. Esta formación se celebrará el 1 de diciembre con acceso libre hasta completar aforo.

El 2 de diciembre José Luis Ágreda, ilustrador y director de arte impartirá una masterclass en el IES Ángel de Saavedra bajo el título 'Dibujar en animación. De pre a postproducción'. La charla recorrerá las distintas fases de una película para mostrar cómo se construye y mantiene su identidad visual; así como las decisiones artísticas iniciales condicionan las etapas posteriores. El acceso será libre hasta completar aforo. Por último, ese mismo día tendrá lugar el curso 'El sentido común aplicado a los guiones' en la Filmoteca de Andalucía, dirigido por la consultora y analista de guiones Ana Sanz-Magallón. La inscripción para este curso será a través de un formulario habilitado en cinemacordoba.com.

PUNTO VIOLETA

Como novedad, esta edición de Cinema contará por primera vez con un Punto Violeta, en el marco de la Red de Espacios Audiovisuales Seguros, una iniciativa puesta en marcha por la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales y financiada por el Ministerio de Igualdad. El festival trabaja bajo la convicción de que el cine y la cultura deben ser espacios seguros e igualitarios, donde poder establecer redes profesionales con seguridad y respeto.

Por todo ello, se pone a disposición un espacio de información, apoyo y acompañamiento ante posibles situaciones de acoso o violencia sexual.