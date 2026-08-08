Un año después del incendio de la Mezquita, el Cabildo ya ha restaurado más del 80% de la zona afectada

Archivo - Imagen de archivo de los primeros trabajos de emergencia tras el incendio que afectó a parte de la Mezquita-Catedral de Córdoba el 8 de agosto de 2025. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de restauración que lleva a cabo el Cabildo Catedral en la zona de la Mezquita-Catedral que resultó afectada por el incendio del pasado 8 de agosto de 2025, hace ahora un año, han superado ya el 80% de ejecución, unas labores de recuperación que se basan en la búsqueda de "la calidad" y "la excelencia, no la celeridad".

Así lo expresó el deán del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, durante una visita realizada a finales del pasado julio a la zona en la que se realizan estos trabajos de restauración, insistiendo que "aunque todos queremos ver este lugar recuperado cuanto antes", no hay "prisa", porque lo más importante es el "criterio que se está aplicando", es decir, la apuesta por "la calidad y el rigor científico".

Por su parte y en una entrevista concedida a Europa Press, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, afirmó recientemente, sobre la restauración de la zona en cuestión, que "las obras avanzan, pero estamos optando más por la calidad que por la prisa", de modo que, a pesar de que "se había hablado de en un año", como plazo para la culminación de los trabajos, "es más importante, aunque se sobrepasara esa fecha", el que la Mezquita-Catedral "quede muy bien, que quede lo más perfecta posible".

De hecho, según subrayó el obispo, "esto va un poco en consonancia con lo que el Cabildo está haciendo", en cuanto a su "criterio de actuación, que es contar con los mejores profesionales, con un reconocimiento y prestigio mayor, con el fin de que el monumento", que gestiona la institución capitular, "sea ha tratado como merece", de modo que "prima el que quede bien", de forma que, "por querer cumplir las fechas no vamos a dejar que no quede lo mejor posible".

En cuanto a lo invertido hasta ahora en la restauración y por su lado, el deán lo cifró en "casi medio millón" de euros, a la vez que valoró la labor de los técnicos, que han tenido que "emplearse a fondo" en "la rehabilitación" del "Vestíbulo de San Nicolás", resaltando que "estos grandes profesionales" están usando "una serie de medios pioneros, en lo que es este ámbito de la restauración de lugares afectados por incendios", precisando que los trabajos "están ahora mismo situados en varios frentes", destacando la columna dañada en la zona del Vestíbulo de San Nicolás o las capillas laterales, como la Capilla de la Anunciación, cuyo retablo continúa en el taller".

SUSTITUCIÓN DE COLUMNA Y BÓVEDA

Por su parte, el arquitecto conservador de la Mezquita, Gabriel Ruiz, explicó que la "sustitución de la columna" dañada es, "desde un punto de vista técnico y científico", la intervención "de mayor intensidad", ya que "cuando el fuego afecta a la piedra la situación es muy complicada", pues "no se sabe nunca de qué manera, en qué medida, la estructura molecular de la piedra se altera cuando es sometida a grandes temperaturas".

Desde el primer momento se utilizaron "las técnicas clásicas para el estudio de estas situaciones, que son una inspección visual de las grietas, las fisuras y el comportamiento de la piedra y un estudio al golpe, al sonido", tras lo cual se realizaron sendos apeos para asegurar la estructura, si bien "no se han producido cesiones en el sistema estructural".

En cualquier caso, según indicó Ruiz, "la opinión de los técnicos fue la de que el fuste" de la columna "había que cambiarlo", algo que luego confirmaron "dos entidades científicas distintas, que hicieron unos análisis de la piedra por los sistemas propios de sus medios". Así las cosas, dicho fuste, cuyas piezas desprendidas se está sellando y consolidando mediante la inyección de resina acrílica, será sustituido por otro procedente de Marquina, en Vizcaya, que es una "mármol muy parecido".

Con la restauración de la columna se acometerá, igualmente, la recuperación integral el Vestíbulo de San Nicolás, una actuación que ya estaba prevista de forma previa en el Plan Director de la Mezquita-Catedral y que también incluye la mejora de los sistemas de cableado del edificio monumental.

Además, el canónigo obrero del Cabildo Catedral, Agustín Paulo Moreno, por su lado, puso en valor las labores de consolidación en esta zona, y anunció que se va a hacer un estudio de ultrasonido en el Vestíbulo de San Nicolás, de la mano de la Universidad de Córdoba (UCO), para determinar que "no hay riesgo" en la zona del capitel y el cimacio.

Con respecto a la bóveda de la capilla de la Anunciación, la única que colapsó en el incendio, Ruiz afirmó que "ya está restaurada" y se "ha hecho una bóveda exactamente igual que la que había", que ha definido como "un prodigio", gracias a que se ha podido "contar con unas personas capaces dentro del terreno de la carpintería y del terreno del trabajo con los yesos, capaces de hacer una bóveda como se hacía en el siglo XVII, exactamente igual y con una bóveda calculada y dibujada con las técnicas de ahora", ha celebrado.

LIMPIEZA CON LÁSER

La responsable del equipo de conservación y restauración, Anabel Barrena, explicó, por su parte, que se ha "restaurado ya el retablo de San Nicolás de Bari", en el que se ha actuado "durante seis meses" limpiándolo mediante el láser, "consolidando y fijando las piezas". Otro elemento rescatado ha sido la Capilla del Espíritu Santo, "que también estuvo afectada por el humo, pero sólo tenía hollín", y se ha hecho limpieza "con láser y medios mecánicos".

Resta la restauración del retablo de la Capilla de la Anunciación, "que se ha tenido que desmontar", porque tenía afectadas "piezas que se habían caído durante el colapso de la bóveda", por lo que actualmente está "desmontado en el taller", aunque está acabado el trabajo con "la preguela, que es la parte baja", siendo la previsión que "en unos meses esté ya todo terminado".

NUEVOS SISTEMAS DE AUTOPROTECCIÓN

En cuanto a las medidas que se están adoptando para reducir el riesgo que se repita un siniestro como el ocurrido, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ya señaló a Europa Press que "se está haciendo una revisión sistemática de los sistemas" de autoprotección del monumento "que están en este momento en funcionamiento, y se hacen continuos simulacros para estar realmente preparados, por si hubiese necesidad de volver a afrontar otro reto como el que tuvimos que afrontar hace un año".

"Lo más novedoso, y que ya se ha venido anunciando también, es que se va a instalar un sistema de extinción de incendios por agua nebulizada, similar al que se ha instalado en Notre Dame, en París (Francia). Se va a comenzar por el crucero y se va a ir extendiendo al resto del monumento. Es una maniobra que no es fácil, que lleva muchos detalles técnicos que se están estudiando, y eso se va a afrontar ya en un futuro próximo", según avanzó.

Además de ello, el obispo recordó que, "recientemente, se ha implementado un sistema de extinción de incendios en el archivo, que no contempla el uso del agua, para evitar daños graves en los documentos que allí se custodian", pues, en este caso, "no se podría usar el agua como medio para sofocar un incendio", y se empleará gas.

CAUSA DEL INCENDIO

Respecto a las causas del incendio, el Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba, encargado de la correspondiente investigación, ya dictó el pasado octubre un auto acordando el sobreseimiento provisional de las diligencias previas incoadas tras el siniestro del 8 de agosto de 2025.

Dicha decisión llegó después de que el informe de la Policía Científica sobre el origen del incendio, del que dispuso el juzgado, concluyera que el fuego se inició de manera accidental, teniendo como foco una barredora eléctrica almacenada en el propio monumento y que no estaba enchufada.