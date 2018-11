Antonio Fernández entró en prisión por ser "el único miembro del Gobierno a la mano de la instrucción" en los ERE

Publicado 14/11/2018 15:07:35 CET

SEVILLA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ingresó en prisión preventiva, comunicada y sin fianza en abril de 2012 por decisión de la por entonces juez de instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya "porque era el único miembro del Gobierno andaluz acusado a la mano de la instrucción, el resto eran aforados", según ha asegurado este miércoles el abogado Alfonso Martínez del Hoyo.

La defensa del exconsejero de Empleo, ejercida por Martínez del Hoyo y la letrada Beatriz Montaño, ha concluido su informe final en la sesión de este miércoles del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos el propio Fernández, acusados de delitos continuados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Tras exponer la abogada Beatriz Montaño la justificación de la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas por la "excesivo" duración del proceso, Martínez del Hoyo ha afeado al Ministerio Fiscal que en su informe final volviera a señalar que Fernández estuviera entre los posibles beneficiarios del ERE de González Byass para rechazar que estas ayudas eran asistenciales.

Ha lamentado que en un proceso penal haya que "soportar inventivas cuando no se relacionan con la acusación", pues Antonio Fernández no suscribió el boletín de adhesión a la póliza de renta colectiva vinculada al ERE de González Byass y "renunció antes" de que saltara el caso. La Fiscalía no acusa a Fernández de haber cobrado porque "es falso", por lo que "sobraba ese golpe añadido y sembrar dudas sobre algo que duele al exconsejero".

"Ya está bien de embates injustos contra la presunción de inocencia de Antonio Fernández", ha reclamado su abogado, dirigiéndose al tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha preguntado si, a la vista de la prueba practicada y más allá de su competencia, la conducta de Antonio Fernández es "cualitativamente" distinta al resto.

"Creo que no", ha respondido el abogado, explicando que Fernández "era un simple viceconsejero y ni por un esfuerzo imperativo cabría achacarle responsabilidad o autoría especial en la ideación del sistema de ayudas". Como consejero, "prosiguió lo que se hacía" y en 2008, con un nuevo equipo de trabajo, "puso las bases e inició aquello que cambió el sistema de concesión".

Entonces, "de dónde parte esta dura" acusación, ha planteado Martínez del Hoyo, que ha contestado: "Pues del ingreso en prisión en 2012, que se produjo crudamente porque era el único miembro del Gobierno andaluz a la mano de la instrucción, el resto eran aforados".