Antonio Orozco, Ara Malikian, Camela, José Mercé, El Kanka y La Plazuela se citan en los Califas Fest de Córdoba

Presentación de la programación de los Califas Fest de la Plaza de Toros de Los Califas de Córdoba en 2026. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Antonio Orozco, Ara Malikian, Camela, José Mercé, El Kanka y La Plazuela son parte de los nombres de la programación de los Califas Fest de la Plaza de Toros de Los Califas de Córdoba este año, que volverá a convertirse en uno de los principales escenarios de la música en directo en el sur de España con la nueva temporada de conciertos.

El acto de presentación ha contado con la presencia del alcalde de la ciudad, José María Bellido, así como del presidente del Consejo de Propietarios de la plaza, Rafael Centeno, junto a Daniel Rodríguez, representante del Grupo Mundo, empresa promotora del ciclo.

Durante la presentación, se ha puesto de relieve la consolidación de este proyecto cultural, que en 2025 alcanzó las 12 citas musicales y generó un impacto económico estimado de 15,7 millones de euros en la ciudad, además de más de 3.000 empleos directos vinculados a la producción de los eventos.

En términos de proyección, la actividad del recinto contó con más de 150 medios acreditados y un alcance en comunicación superior a los 25 millones de impactos, reforzando la imagen de Córdoba como destino cultural y musical.

Desde 2021, la Plaza de Los Califas ha acogido un total de 59 conciertos, con una asistencia acumulada de más de 217.000 espectadores, cifras que consolidan este espacio como uno de los enclaves de referencia para la música en directo en Andalucía.

La programación se desarrollará a lo largo de todo el año y reunirá propuestas para distintos públicos y estilos musicales. Ya se ha celebrado la cita de 'Credo' con Cantores de Híspalis en marzo y este viernes será el concierto de Fito, mientras que el día 19 de junio, ya dentro del calendario del festival, llegará Sidecars; el 27 de junio, Los Morancos; el 5 de septiembre, Luli Pampín; el 11 de septiembre, Antonio Orozco; el 12 de septiembre, Ara Malikian; el 26 de septiembre, Galván Real; el 3 de octubre, Marta Santos; el 9 de octubre, Camela, y el 10 de octubre, La Plazuela, todo ello en el escenario de la plaza con un aforo de 10.000 personas.

Mientras, el 14 de noviembre llegará José Mercé, en este caso en la carpa habilitada para los conciertos en la plaza de toros con capacidad para 2.500 personas, y que también será escenario el 20 de noviembre de Santiago Auserón; el 11 de diciembre de El Kanka; el 12 de diciembre de la Zambomba de Jerez con María José Santiago, y el 19 de diciembre con Pitingo.

En la presentación se ha estrenado un 'spot' inspirado en la historia real de Zyriab, un músico y poeta persa que huyó de Bagdad debido a los celos de su mentor y llegó a la corte de Abderramán II en Córdoba y estableció uno de los primeros conservatorios de música del mundo. Un personaje inspirador y que sentó las bases de las músicas tradicionales que han llegado hasta la actualidad.

ARTISTAS Y PROPUESTAS

Sidecars abrirán el ciclo con su reconocible sonido de rock urbano, consolidado a lo largo de los años con una trayectoria marcada por la cercanía con el público y un repertorio ampliamente coreado. Los Morancos regresan con su formato escénico que combina humor, música y actualidad, manteniendo su capacidad de conectar con diferentes generaciones.

Luli Pampín protagonizará una de las citas familiares del ciclo con un espectáculo dirigido al público infantil, basado en la música, la narrativa y la interacción. Antonio Orozco vuelve a Córdoba con un directo sólido, respaldado por una extensa carrera en el pop nacional y una conexión constante con el público.

Ara Malikian ofrecerá su particular propuesta musical, en la que el virtuosismo del violín se combina con una puesta en escena contemporánea y dinámica. Galván Real representa una de las propuestas emergentes dentro de la música urbana con raíces flamencas, con un notable crecimiento en los últimos años.

Marta Santos se ha posicionado como una de las voces jóvenes con mayor proyección, especialmente en el ámbito digital. Camela, referente del pop español, protagonizará una de las citas más destacadas del ciclo con su único concierto en la provincia de Córdoba.

La Plazuela aporta una propuesta que mezcla tradición y sonidos actuales, consolidándose como uno de los nombres de la nueva escena andaluza. José Mercé, una de las grandes figuras del flamenco, ofrecerá un recital que mantiene viva la tradición desde una perspectiva contemporánea.

Santiago Auserón regresa con un repertorio que combina trayectoria, investigación musical y reinterpretación de distintos géneros. El Kanka propone un formato cercano y personal, centrado en la canción de autor y la conexión directa con el público.

La Zambomba de Jerez trasladará al recinto una de las tradiciones navideñas más representativas, con un espectáculo basado en el flamenco y la celebración colectiva. Y Pitingo cerrará el ciclo con una propuesta que fusiona flamenco, soul y otros estilos, destacando por su versatilidad vocal.

RETORNO DE 15 MILLONES DE EUROS

Mientras, el alcalde ha valorado que la cita tiene un retorno directo a la ciudad de en torno a 15 millones de euros, algo que "corroboran otras cifras, como son los visitantes y pernoctaciones en esos meses", al tiempo que ha resaltado que "esos 15 millones además suponen empleos", siendo "una gran oferta musical complementaria a la oferta gastronómica y patrimonial".

El consejero delegado de Grupo Mundo, Daniel Rodríguez, ha subrayado que "la música en directo genera actividad económica, empleo y posicionamiento para la ciudad", insistiendo en que "la cultura es una inversión que retorna a Córdoba".

Con esta nueva temporada, Córdoba refuerza su presencia en el circuito nacional de giras y consolida la Plaza de Los Califas como un espacio clave dentro de la programación musical en España.