Antonio Sanz destaca el XLI Certamen Nacional de Enfermería como "referencia" del reconocimiento a la innovación

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el XLI Certamen Nacional de Enfermería 'Ciudad de Sevilla'. - ROCIO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha inaugurado en Sevilla el XLI Certamen Nacional de Enfermería 'Ciudad de Sevilla'.

El mismo está organizado por el Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla (ICOES). Asimismo, se ha hecho entrega del XXXIII Premio 'San Juan de Dios'.

Sanz ha destacado que este certamen se ha convertido en una referencia para el reconocimiento de la investigación, la innovación y la excelencia profesional.

Además, en el acto, que ha tenido lugar en la Sala CITE, ha agradecido el esfuerzo de todos los que lo hacen posible.