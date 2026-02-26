Apelan a la colaboración ciudadana para hallar al motorista responsable de un atropello en Jaén capital

Imagen de motorista captada por las cámaras de tráfico - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Jaén ha apelado a la colaboración ciudadana para localizar al conductor de una motocicleta que presuntamente se dio a la fuga este martes por la noche tras atropellar a un peatón en la avenida Ruiz Jiménez.

Los hechos se produjeron en torno a las 22,00 horas, a la altura del colegio Santa María de la Capilla Hermanos Maristas, cuando un hombre fue arrollado mientras cruzaba por el paso de peatones.

Según las primeras informaciones, el conductor del vehículo abandonó el lugar sin prestar auxilio. El aviso fue recibido por el servicio de emergencias 112, que movilizó de inmediato a una ambulancia. El herido fue trasladado al hospital, donde tuvo que ser intervenido de urgencia y donde permanece ingresado.

Desde la Policía Local se ha hecho un llamamiento a cualquier persona que pudiera presenciar el suceso o que disponga de información relevante para el esclarecimiento de los hechos. De momento, se sabe que la moto es KTM 990 del modelo año 2008 - 2013 y el casco que llevaba el motorista es blanco con las salidas de aire negras.

Las autoridades inciden en que cualquier dato, por insignificante que pueda parecer, puede resultar clave. Las personas que puedan aportar información pueden dirigirse a la Jefatura de la Policía Local o contactar a través de manera anónima a través del correo atestados.judicial@aytojaen.es o los teléfonos 953276758 - 673670388.