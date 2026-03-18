Aplazada la concentración de agricultores y ganaderos ante Subdelegación en Granada por las ayudas tras el temporal

Archivo - Imagen de archivo de protestas agrarias en la Subdelegación del Gobierno de Granada - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las principales organizaciones agroganaderas han desconvocado la protesta prevista este miércoles 18 de marzo ante la Subdelegación del Gobierno entre las 11.00 y las 13.00 horas, con el apoyo de ayuntamientos de la provincia de Granada, contra la exclusión de seis comarcas granadinas del decreto estatal que regula las ayudas por los daños provocados por los temporales registrados durante los meses de enero y febrero.

Así lo ha anunciado una de la organizaciones convocantes, Asaja, en un comunicado en el que asegura que el aplazamiento de la concentración se produce "por una posible solución a las demandas del sector planteada por el Ministerio" en la tarde este martes.

No obstante, todas las organizaciones convocantes, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias mantienen la convocatoria a los medios prevista a las 11.30 horas para explicar los motivos del aplazamiento y anuncian que, "de no obtener respuesta satisfactoria" a sus demandas en las negociaciones 2se retomarían las acciones en la calle".

Según denuncian, el actual decreto estatal de ayudas por los temporales dejaría fuera a más de 17.000 agricultores de 34 cooperativas, por lo que apuestan por "unir fuerzas para defender los intereses de los agricultores y ganaderos de la provincia". El tren de borrascas dejó lluvias intensas, inundaciones y numerosos problemas en explotaciones agrarias, infraestructuras y caminos rurales.

Estos episodios llegaron además en un momento especialmente delicado para el campo granadino, que "arrastra varios años de sequía muy severa que ya ha reducido de forma importante los rendimientos y las rentas de muchas explotaciones", detallaron las principales organizaciones agrarias.

El Gobierno central aprobó el pasado 19 de febrero un Real Decreto-ley con medidas para paliar los daños provocados por estos temporales, que contempla un paquete de 2.874 millones de euros para el sector agrario, según las cifras que han facilitado estas mismas organizaciones. De esa cantidad, "2.174 millones se destinan a ayudas directas para agricultores y ganaderos con el objetivo de compensar las pérdidas sufridas".

Sin embargo, según Faeca, Asaja, COAG y UPA, "el decreto establece una delimitación territorial de los municipios afectados que deja fuera a seis comarcas de la provincia de Granada pese a haber sufrido daños". Las zonas excluidas son Los Montes, Alpujarra, Valle de Lecrín, Guadix, Baza y Huéscar. Esta situación dejaría fuera de las ayudas a 34 cooperativas y afectaría directamente a unos 23.500 agricultores y ganaderos de la provincia, de los que 17.600 pertenecen a cooperativas.

De mantenerse esta exclusión, las cooperativas de Granada podrían dejar de recibir alrededor de 63 millones de euros en ayudas, lo que supondría entre 5.000 y 25.000 euros por explotación, en función de la renta de 2024. En total, la provincia dejaría de percibir unos 84 millones de euros, según estas mismas estimaciones.

Las pérdidas totales estimadas superan los 117 millones de euros, el 40 por ciento de la producción, en su mayor parte en olivar (más de 84.000 hectáreas dañadas de las que el 75 por ciento pertenecen a cooperativas), aunque también cereal. Además, desde el sector recuerdan que las comarcas que han quedado fuera del decreto coinciden en gran medida con algunas de las zonas agrarias más desfavorecidas de la provincia, donde las rentas agrarias son más bajas y existen mayores dificultades estructurales.

Por este motivo, exigen "la revisión inmediata del decreto y la inclusión de las comarcas afectadas". Las organizaciones convocantes hacen en este contexto un llamamiento a agricultores, ganaderos, cooperativas y representantes institucionales de toda la provincia para que participen en esta protesta en defensa del campo granadino.

Según los datos manejados por Faeca, 34 cooperativas de las comarcas de Los Montes, La Alpujarra, Guadix, Baza y Huéscar quedarían fuera del acceso a las ayudas directas contempladas en el decreto estatal, lo que afectaría a 17.600 agricultores y ganaderos socios de estas entidades. Estos productores declararon en el último ejercicio 222 millones de euros de facturación, con una media aproximada de 12.600 euros por agricultor.

De poder acceder a las ayudas previstas, podrían recibir aproximadamente un 30 por ciento de esa renta, lo que supondría unos 5.000 euros de media por agricultor. En términos globales, la exclusión de estas zonas supondría que la provincia de Granada dejaría de "percibir alrededor de 63 millones de euros, una cantidad clave para explotaciones que ya presentan rentas bajas y que han sufrido importantes daños", han detallado este martes desde Faeca.