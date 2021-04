Aplazado el juicio de Matinsreg a expensas de que el Ayuntamiento de Jaén entregue un certificado

JAÉN, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha aplazado hasta este martes el juicio por la causa Matinsreg. Lo ha hecho a expensas de que el Ayuntamiento de Jaén entregue antes de las 9,00 horas del martes el certificado del acuerdo plenario de personación como acusación particular en este procedimiento.

Ha sido la defensa del exalcalde de Jaén y ex secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, la que ha pedido en la fase de cuestiones previas la retirada del Ayuntamiento como acusación particular por no haber aportado la certificación del acuerdo plenario de personación en la causa.

Tras una breve deliberación, el tribunal ha reconocido el defecto procesal, pero lo ha considerado subsanable, por lo que ha dado de plazo al Ayuntamiento hasta este martes, a las 9,00 horas, para que presente la certificación y así poderse pronunciar al respecto.

Fue en el pleno ordinario del 27 de junio de 2018 cuando en el punto de resoluciones de Alcaldía, el entonces alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), dio cuenta del acuerdo de personación del Ayuntamiento como perjudicado en el procedimiento de Matinsreg.

También ha intentado la defensa de Fernández de Moya rebatir la legitimación del grupo municipal socialista, que ejerce la acusación popular, cuestión que ha rechazado el tribunal por considerar que cumple con las exigencias legales.

El objetivo de la defensa del exalcalde, teniendo en cuenta que el Ministerio Fiscal no acusa a Fernández de Moya, ha sido intentar antes del inicio del juicio descabalgar al Ayuntamiento y al PSOE de sus respectivas acusaciones, lo que hubiera permitido a Fernández de Moya abandonar el banquillo.

Por otra parte, el Ministerio Fiscal ha solicitado en cuestiones previas al inicio del juicio que se retire por parte del PSOE la acusación de cohecho contra Fernández de Moya por su supuesta mediación para la contratación de familiares y conocidos por parte de Matinsreg y empresas vinculadas a la misma, tal y como apunta el PSOE.

Este delito, en lo que respecta a Fernández de Moya, no aparece recogido en el auto de transformación a procedimiento abreviado, aunque sí que estuvo recogido en el auto del juzgado de instrucción. Esto es lo que ha llevado al tribunal a dejar fuera esta acusación concreta del PSOE sobre Fernández de Moya y a aclarar que no se permitirán preguntas vinculadas a este respecto.

Una vez se resuelva la cuestión de la certificación que debe entregar el Ayuntamiento, está previsto que el juicio pueda comenzar con los interrogatorios de las nueve personas que están sentadas en el banquillo.

El que fuera alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha sido de los primeros en llegar a la Audiencia de Jaén. Lo ha hecho acompañado por su abogado y con media hora de antelación respecto a la hora de citación.

En declaraciones a los periodistas, Fernández de Moya, que cursó baja en el PP por este procedimiento, ha dicho tener "la conciencia muy tranquila". Ha indicado que esta causa judicial responde a una estrategia "miserable y canallesca" del PSOE, que le supone un coste personal "irreparable".

"Vengo a este juicio a defender mi honestidad, mi honradez y a defender mi integridad personal y por supuesto a defender ante este tribunal que toda mi actuación fue conforme a derecho, conforme al informe del secretario general, conforme al informe de los letrados de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y conforme a ley", ha señalado los medios de comunicación Fernández de Moya antes de entrar a juicio en la Audiencia de Jaén.

PENAS

En esta causa, el Ministerio Fiscal ha dejado libre de toda responsabilidad a José Enrique Fernández de Moya y a otra de las investigadas mientras que sí que ha presentado acusación contra siete de las nueve personas procesadas por esta causa.

El PSOE como denunciante ha pedido que se condene a Fernández de Moya por los delitos de prevaricación, malversación continuada y cohecho --este último lo tendrá que retirar--. Por el presunto delito de prevaricación, se pide que se le imponga diez años de inhabilitación absoluta y por el de prevaricación continuada, ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta.

En su escrito, el PSOE también reclama 17 años de prisión para un técnico del Ayuntamiento también investigado, A.S.G., y para el exconcejal Manuel del Moral, así como once años y medio de cárcel para el que fuera teniente de alcalde Miguel Ángel García Anguita (PP). Para el empresario J.M.A., como "mayor beneficiado del expolio" del Ayuntamiento, el PSOE reclama once años de prisión.

En cuanto a responsabilidad civil, el PSOE pide que los nueve investigados indemnicen al ayuntamiento en 3,9 millones de euros, que es el importe total de "facturación fraudulenta efectuada por Matinsreg en relación con la facturación relativa, al mantenimiento de las fuentes ornamentales y de beber".

Desde el Ayuntamiento de Jaén se solicita que se imponga seis años de prisión y nueve de inhabilitación para cargo y empleo público para Fernández de Moya. El Ayuntamiento considera a Fernández de Moya responsable de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de fraude y exacción ilegal.

El Ayuntamiento pide también penas de seis años de prisión para los cinco empresarios investigados en esta causa por fraude y exacción ilegal, además de falsedad en documento público. También reclama seis años de cárcel para el técnico municipal que dio el visto bueno a las facturas y diversas penas más por tráfico de influencias y cohecho en las que también están incluidos el que fuera teniente de alcalde, Miguel Ángel García Anguita, y concejal Manuel del Moral.

En cuanto a la responsabilidad civil, pide que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Jaén en la cantidad de 4,1 millones de euros.

En su escrito de calificación provisional el Ministerio Público sólo apunta a nivel municipal como máximos responsables de la trama al que fuera teniente de alcalde, Miguel Ángel García Ánguita (PP), y al entonces concejal de Mantenimiento Urbano, Manuel del Moral (PP), así como al técnico municipal A.S.G..

Para estos tres acusados, el Ministerio Fiscal pide nueve años de prisión, seis como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos en concurso medial con el delito de falsedad documental, y tres años más por el delito de cohecho, además de multa de 7.200 euros. También reclama su inhabilitación para cargo o empleo público durante 25 años.

Para otros tres acusados solicita penas de siete años de cárcel por malversación de caudales públicos y seis años para el último de los acusados por el mismo delito. Asimismo, el Ministerio Fiscal pide que los siete acusados indemnicen al Ayuntamiento de Jaén en 4,9 millones de euros, cantidad en la cifra el perjuicio económico causado al Consistorio jiennense.

ORIGEN

El origen de esta causa está en la querella interpuesta por el grupo municipal socialista a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos "inflados" a Matinsreg, empresa a la que supuestamente se había adjudicado 'a dedo' el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en 2012.

El auto inicial recogía que Fernández de Moya como alcalde de Jaén "vino ordenando personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento". En dichos reparos "se aludía precisamente a la ausencia de todo procedimiento, soporte contrato o relación de toda índole de Matinsreg con el Ayuntamiento de Jaén".

La instrucción de esta causa derivó en la apertura de dos piezas separadas, de las que una de ellas sigue en investigación, mientras que otra ha sido archivada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén.