Aprobado inicialmente el presupuesto de Granada para 2026, que entrará en vigor en el primer trimestre del año

Presentación del proyecto del presupuesto de la ciudad de Granada para 2026 el pasado 1 de diciembre - EUROPA PRESS

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Granada, con gobierno del PP, reunido en convocatoria extraordinaria este martes, ha aprobado inicialmente las cuentas de esta ciudad andaluza para 2026, las cuales está previsto que se aprueben de forma definitiva en torno a febrero. El presupuesto asciende a más de 358,3 millones de euros de consolidado, es decir, incluyendo a los organismos y empresas dependientes del consistorio.

La votación de este martes ha salido adelante con los 14 ediles del grupo municipal del PP, que tiene mayoría absoluta en el pleno de la corporación local granadina, y los once en contra de la oposición, nueve del PSOE y dos de Vox. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha agradecido el trabajo del equipo de Economía en la elaboración de unas cuentas que ha asegurado serán de "enorme importancia para la ciudad".

Según el calendario adelantado por la alcaldesa de Granada, durante la presentación el pasado 1 de diciembre del presupuesto a los medios, tras la aprobación inicial de este martes con dictamen positivo de una comisión de Economía reunida de forma extraordinaria el pasado día 17, la definitiva estaría dispuesta para principios del próximo febrero.

Los "20 días de diferencia" con que emitió su informe preceptivo el Ministerio de Hacienda, conforme a lo que dispone el plan de ajuste al que está sometida la economía municipal, conllevó esta variación temporal para la aprobación definitiva respecto de la del presupuesto vigente, que entró en vigor en 1 de enero, según apuntó Carazo.

Posteriormente, el PP de Granada celebró la articulación del presupuesto municipal para 2026, que destacó que, ascendiendo a 358,3 millones de euros, crecía "un 7,6 por ciento más que el ejercicio anterior".

Sin embargo el grupo del PSOE, en su análisis del proyecto de presupuestos para 2026 presentado por Carazo, indicó que está "cuadrado a base de multas y deudas con los bancos" con "la vuelta a las viejas fórmulas del PP".

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada por su parte registró una enmienda a la totalidad del presupuesto para el 2026 "porque el PP mantiene la presión fiscal a los granadinos" entendiendo a su vez que el equipo de gobierno local "no elimina el gasto superfluo e ideológico".