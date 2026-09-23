El Archivo de Fundación Miguel Ríos avanza para ser un gran centro documental de la música granadina

El Archivo Miguel Ríos incorporará fondos de otros protagonistas de la vida cultural granadina como artistas o periodistas que aportarán publicaciones, grabaciones, fotos, documentos o material audiovisual de la escena musical y cultural granadina. - CAJAGRANADA FUNDACIÓN

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Miguel Ríos por el Rock y la Solidaridad ha presentado en su sede en el Centro Cultural CajaGranada, una nueva etapa del Archivo Miguel Ríos que desarrolla de la mano de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada (UGR) y que ampliará su ámbito de actuación para incorporar fondos documentales y patrimoniales de otros protagonistas de la vida cultural granadina.

El archivo, que se encuentra en el referido centro cultural gracias a la colaboración de CajaGranada Fundación, ha estado centrado en la conservación, catalogación y difusión del legado artístico y documental de Miguel Ríos. A partir de ahora, inicia un proceso de apertura para convertirse en un espacio de referencia para la preservación de la memoria musical y cultural de Granada.

En la presentación de la ampliación han participado el cantante del grupo 091, José Antonio García; el periodista musical Juanje García; el fotógrafo Javier Martín Ruiz; el secretario de la Fundación Miguel Ríos por el Rock y la Solidaridad, Antonio Castro Ríos; y el coordinador general de Cultura y Turismo, Juan García Montero. El acto ha contado igualmente con la presencia del director de CajaGranada Fundación, entidad gestora del espacio, Fernando Bueno López-Viota.

En rueda de prensa, los intervinientes han coincidido en destacar la relevancia de esta ampliación para la preservación y difusión del patrimonio musical granadino. Así, el cantante de 091, José Antonio García, ha puesto en valor la importancia de conservar documentos, objetos y testimonios vinculados a la historia de la música en Granada y ha animado a otros profesionales del sector a sumarse al proyecto. "La Fundación Miguel Ríos hace una labor muy importante de promover la música que se hace aquí", ha añadido.

Por su parte, el secretario de la Fundación Miguel Ríos, Antonio Castro Ríos, ha destacado que esta nueva etapa permitirá consolidar un gran centro documental de referencia dedicado a la música popular y a las industrias culturales granadinas: "Este es el primer paso de un proyecto a largo plazo que es construir un museo de la música granadina. Lo que no se estudia no existe, y si queremos visibilizar la música de Granada, es necesario que exista un centro dedicado a investigar y documentar su música".

Finalmente, el coordinador general de Cultura y Turismo, Juan García Montero, ha agradecido la contribución de esta iniciativa a la conservación de la memoria cultural de la ciudad y a la proyección de Granada en el contexto de su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031: "Gracias a esta sintonía extraordinaria que se está dando entre instituciones, artistas, profesionales y otros agentes de la cultura, a través de iniciativas como esta, estoy convencido de que conseguiremos la capitalidad", ha dicho.

PROYECTO PARA PRESERVAR LA MEMORIA MUSICAL GRANADINA

La nueva fase del proyecto cuenta con la colaboración de la Facultad de Comunicación y Documentación de la UGR y contempla la incorporación progresiva de materiales pertenecientes a artistas, creadores, periodistas y profesionales cuya trayectoria forma parte del patrimonio cultural contemporáneo de la ciudad.

Entre los primeros fondos que pasarán a integrarse en esta iniciativa figuran los del cantante de 091 José Antonio García, el periodista musical Juanje García y el fotógrafo Javier Martín Ruiz.

La ampliación de este archivo se enmarca en el acuerdo de colaboración que mantienen CajaGranada Fundación y la Fundación Miguel Ríos para promover la cultura musical y poner en valor el patrimonio cultural granadino.

La iniciativa permitirá conservar y poner en valor documentos, fotografías, publicaciones, grabaciones, material audiovisual, correspondencia y otros testimonios que reflejan la evolución de la escena musical y cultural granadina durante las últimas décadas.

Asimismo, facilitará el acceso a estos fondos por parte de investigadores, estudiantes, periodistas y ciudadanía, contribuyendo a la difusión de un patrimonio que, en muchos casos, permanece disperso o corre el riesgo de perderse con el paso del tiempo.