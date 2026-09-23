Junta reúne a 200 profesionales para coordinar actuaciones de la Estrategia de Emprendimiento Educativo en Cádiz

Archivo - Uno de los CADE de la provincia. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inmaculada Olivero, delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Universidad, Industria, Energía e Innovación, y José Ángel Aparicio, delegado territorial de Educación, han copresidido la sesión provincial, vía videoconferencia, que ha reunido a más de 200 profesionales, entre docentes de centros educativos de la provincia y personal de los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADE), y que ha servido para coordinar las actuaciones del Plan de Acción de la Estrategia Integral de Emprendimiento Educativo (EIEE) para el curso 2026/27.

En una nota, la Junta ha recordado que esta propuesta institucional persigue generar inquietudes emprendedoras, estimular la innovación y potenciar habilidades clave, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la responsabilidad social, desde las etapas más tempranas de la enseñanza hasta la Formación Profesional y los estudios superiores.

Durante la reunión, Olivero ha destacado el valor estratégico de la cooperación entre el ámbito educativo y los recursos de desarrollo económico. "Ponemos a disposición de la comunidad educativa toda la estructura territorial y el conocimiento experto de Andalucía Emprende y de los demás dispositivos de la Delegación", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que "al unir el talento que nace en las aulas con el acompañamiento técnico especializado, se garantiza que las ideas innovadoras de los jóvenes encuentren un cauce real de desarrollo en la provincia".

Por su parte, José Ángel Aparicio ha remarcado la prioridad que supone para la administración educativa impregnar los centros de la provincia de metodologías activas y proyectos transformadores. "El emprendimiento no es solo crear empresas, es una actitud ante la vida y una competencia clave que debemos cultivar en nuestro alumnado para dotarlo de herramientas frente a los retos del futuro", ha manifestado.

La Estrategia Integral de Emprendimiento Educativo (EIEE) se desplegará a lo largo del presente curso escolar estructurándose a través de diversas actividades de la mano de personal experto de Andalucía Emprende. En el marco de estas iniciativas, los centros educativos de la provincia desarrollarán talleres de ideación, sesiones de trabajo sobre educación financiera, presentaciones en primera persona de emprendedores que cursos atrás fueron alumnos de centros educativos, así como hackathones y retos de innovación abierta que, a través de las tecnologías, conectarán al alumnado con el tejido socioeconómico de su entorno.

Para la ejecución de dicha Estrategia Integral, el profesorado contará con el respaldo metodológico y el asesoramiento continuo del personal técnico de dinamización en el aula, asegurando una atención adaptada a la realidad de cada comarca de la provincia de Cádiz, según ha explicado la Junta.

Finalmente, ha recordado que en los últimos años la labor de los CADE gaditanos ha permitido respaldar la creación de miles de empresas y la consolidación de empleos en la provincia, posicionándose como un pilar fundamental para la atracción de inversiones, el desarrollo rural y el impulso a las iniciativas basadas en el conocimiento.