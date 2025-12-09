El Archivo Histórico Municipal de Jaén abre sus puertas esta Navidad para mostrar sus documentos más antiguos

Documento del Mes - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

El Archivo Histórico Municipal de Jaén abre sus puertas en Navidad con una serie de visitas guiadas que transportará al público a la historia documental de siglos atrás en la capital, con el objeto de conmemorar el 1.200 aniversario de la capitalidad.

Desde este miércoles, 10 de diciembre y hasta el próximo 2 de enero, los jiennenses y turistas tendrán la oportunidad de conocer de primera mano los legajos y documentos históricos que se guardan entre las paredes del antiguo edificio del Banco de España, así como el funcionamiento de este Archivo y la conservación de todo su contenido.

Las visitas se realizarán en dos horarios de tarde, a las 17,30 horas y a las 18,30 horas y todos los viernes a las 11,00 horas, salvo el 24 y el 31 de diciembre que permanecerá cerrado.

Los visitantes también podrán contemplar el documento histórico seleccionado para este mes de diciembre. Se trata de un documento que cierra el ciclo de conmemoración del Documento del Mes de este 2025, dentro de las numerosas actividades que se han organizado con motivo de esta conmemoración del 1.200 aniversario.

Tal y como se ha indicado desde el Ayuntamiento es un documento especialmente interesante porque se trata de uno de los de más antigüedad de este fondo municipal.

En concreto, el documento recoge un traslado de una real provisión del Rey Juan II del 2 de noviembre de 1408, prohibiendo a todas las ciudades, villas y lugares de Andalucía, la exportación o saca de prendas, armas, pan, caballos, oro, plata y otras cosas vedadas al reino de Granada. Este antiguo acto de la saca de cosas vedadas, podría ser actualmente equiparable a delitos como el contrabando, pues implica, igualmente, la exportación ilegal de mercancías.

Las relaciones comerciales entre los reinos cristianos y el reino nazarí de Granada, se encontraban vinculadas a los diferentes momentos de treguas o guerras que salpican el período pero, a pesar de ello, tanto en tiempos de paz como de guerra, la existencia de intercambios clandestinos no dejó de existir en ningún momento, por lo que se ponía especial interés en controlar este contrabando.

El documento, escrito en letra precortesana, contiene como elemento de validación el signo del escribano público, que le otorga validez legal y convierte esta copia autorizada en un instrumento jurídico de igual validez que el documento original.

Para las visitas hay que reservar en el número de teléfono 679996920.