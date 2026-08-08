Arde una nave con chatarra acumulada en la zona de la Hípica en Granada capital

Gran columna de humo a consecuencia de un incendio en el camino de Ambroz en una nave de chatarra. - CEDIDA A EUROPA PRESS

GRANADA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha declarado en el mediodía de este sábado en una nave en la que se acumulaba chatarra junto a la zona de la Hípica, en el paraje de Los Juncos, en el camino de Ambroz, en Granada capital.

Según información aportada por el 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía, han sido muchas las llamadas de aviso a partir de las 12.30 horas, toda vez que el incendio ha levantado una gran columna de humo visible desde distintos puntos del Área Metropolitana de la capital.

La Policía Local y la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar y la Policía Nacional también ha sido activada. Los bomberos del Parque Sur de la capital son los que trabajan para atajar el avance del fuego en el que no se han producido heridos.