Muere el padre de Leo Messi, Jorge Messi, a los 68 años

Archivo - Leo Messi junto a su padre, Jorge Messi, tras la conquista del Mundial 2022 - Robert Michael/dpa - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El padre del futbolista argentino Leo Messi, Jorge Messi, ha fallecido esta madrugada a los 68 años en un hospital de la ciudad de Rosario (Argentina) tras varios meses de enfermedad, según ha informado el diario en línea argentino Infobae.

Fue una figura fundamental en la carrera de su hijo, con el que se trasladó a vivir a Barcelona en el año 2000, tras pasar por las categorías inferiores de Newell's, para que este pudiese jugar en el FC Barcelona, donde se mantuvo hasta 2021. Ejerció como representante del actual futbolista del Inter Miami.

Empresario y representante, Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini, con la que tuvo cuatro hijos: Leo, Rodrigo, Matías y María Sol.

Su ausencia en los partidos de la selección de Argentina durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y las lágrimas de su hijo al anotar en el primer partido de la albiceleste suscitaron los rumores, que fueron aplacados con un comunicado de la familia el 18 de junio.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", informó entonces la familia, que lamentó la falta de "sensibilidad, respeto y escrúpulos" con la que algunas personas trataron la situación.