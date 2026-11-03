Aremehisa reclama la limpieza y protección de la primera fosa común exhumada en Aguilar de la Frontera (Córdoba)

Estado que presenta la primera fosa común exhumada en el Cementerio Municipal de Aguilar de la Frontera. - AREMEHISA

AGUILAR DE LA FRONTERA (CÓRDOBA), 3 (EUROPA PRESS)

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha lamentado este martes que la primera fosa común exhumada en el Cementerio Municipal de Aguilar de la Frontera (Córdoba), "un enclave de acreditado interés histórico, antropológico y científico, presenta en la actualidad un notable estado de desatención que contrasta con su relevancia patrimonial".

Esta situación, según ha informado el colectivo memorialista en una nota remitida a Europa Press, "se mantiene un año después" de que Aremehisa trasladara de manera oficial una solicitud formal al Ayuntamiento aguilarense pidiendo "el adecentamiento, la limpieza y la debida protección del espacio", que "se encuentra en proceso de tramitación para ser declarado formalmente como 'Lugar de Memoria', en una acción coordinada entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España".

Sin embargo, "la falta de intervenciones básicas de mantenimiento a nivel local discurre en sentido opuesto a los esfuerzos de protección e indexación patrimonial que se desarrollan desde las administraciones autonómica y estatal, orientados a la salvaguarda de estos espacios protegidos".

Según ha señalado Aremehisa, "la situación de abandono en la que se encuentra este espacio contraviene directamente las obligaciones de conservación que el ordenamiento jurídico vigente impone a las administraciones locales. En concreto, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece la obligación de garantizar la preservación, señalización y dignificación de los lugares de enterramiento y memoria".

Además, "en el ámbito autonómico, la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, determina de forma taxativa en su artículo 24 el deber de las entidades locales de garantizar la protección y la adecuada conservación de los Lugares de Memoria Democrática integrados en sus términos municipales, correspondiéndoles la adopción de las medidas de seguridad, salubridad y ornato público necesarias para impedir su menoscabo o desatención".

El requerimiento inicial de Aremehisa al Ayuntamiento aguilarense para que intervinera "fue presentado formalmente a través del Registro de Entrada de la administración local hace ya 12 meses. Posteriormente, la urgencia de la intervención y la propuesta de adecuación del terreno fueron abordadas de manera directa en diversas sesiones de trabajo y reuniones institucionales mantenidas con la concejala delegada del área y la alcaldesa de la corporación".

Sin embargo, "a pesar de constar en sede administrativa la documentación justificativa y de haberse establecido un compromiso de evaluación técnica en los citados encuentros, el estado del terreno no ha experimentado modificación alguna. La presencia continuada de materiales de desecho, restos de maderas y escombros de obra sobre el perímetro de la fosa evidencia una preocupante falta de operatividad y de diligencia en la gestión del patrimonio público y de la memoria histórica por parte del actual equipo de gobierno".

Por todo ello, Aremehisa ha instado al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera "a la inmediata subsanación de esta situación mediante la aprobación y ejecución de un plan de adecentamiento integral de la zona afectada. El rigor institucional y el respeto debido a los espacios de memoria exigen una actuación urgente que restituya el decoro de este enclave y asegure su conservación preventiva antes de que concluya su tramitación definitiva como 'Lugar de Memoria'".