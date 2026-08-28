Armilla (Granada) evalúa las situación actual tras revisar más de 500 viviendas después de los terremotos

Reuníón de coordinación por los terremotos en el Ayuntamiento de Armilla. - AYUNTAMIENTO DE ARMILLA

ARMILLA (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Armilla (Granada) continúa con su labor de estar junto a los vecinos y vecinas afectados por los terremotos de la madrugada del sábado 15 de agosto y del martes 18. Hasta este viernes los equipos formados por personal técnico del Consistorio y concejales han visitado ya más de 500 viviendas. En la inmensa mayoría de los casos se trata de daños superficiales los que éstas han sufrido. La situación más destacada es la del edificio de Calle Mérida, donde 46 viviendas se encuentran desalojadas hasta que realicen una serie de actuaciones en el edificio.

El Ayuntamiento también informa en un comunicado de que hay ocho familias realojadas, en un hotel de la ciudad y en el Albergue de Inturjoven a través de la colaboración con la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada. También hay una familia desalojada de su vivienda por los daños en el tejado a consecuencia de la caída de una chimenea de un edificio colindante.

Para la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, esta es una de las prioridades para poder volver a la normalidad, y ha hecho referencia a las ayudas que se han anunciado por parte de la Diputación y que la Corporación provincial está ya perfilando. "Estas ayudas se sumarán a las que ha anunciado también el Gobierno de España y desde el Ayuntamiento ya hemos iniciado los trámites para la modificación de la ordenanza y poder así bonificar el impuesto de construcción", ha dicho.

Cañavate ha trasladado un mensaje de agradecimiento a los arquitectos municipales que, junto a los concejales, han estado visitando día a día las viviendas afectadas, y también a los trabajadores del servicio de mantenimiento, que en coordinación con Policía Local, han trabajado para eliminar todos aquellos elementos que podían suponer un peligro para la población.

La Policía Local de Armilla ha recibido, sobre todo desde el terremoto del martes 18 de agosto, alrededor de 400 llamadas diarias. Han canalizado los requerimientos de vecinos para que los técnicos visitaran sus viviendas para ver los daños producidos. Por su parte, las trabajadoras de los Servicios Sociales Municipales han estado en contacto desde el primer momento con las personas dependientes de la ciudad por si éstas tenían alguna necesidad.

Un equipo de arquitectos voluntarios del Colegio de Arquitectos de Granada ha estado visitando también los edificios públicos municipales para hacer una evaluación de los mismos. No se han detectado daños estructurales en ninguno de ellos, aunque se van a realizar diferentes actuaciones por parte de los servicios de mantenimiento para reparar todos los daños estéticos que se han detectado, especialmente en los centros educativos, de cara al inicio del curso escolar.

Loli Cañavate ha visitado este viernes tanto la guardería, como al CEIP Nazaríes, ubicado en el barrio de Santa Teresa, que ha sido una de las zonas de la ciudad más afectadas por los terremotos.

Desde el pasado martes está funcionando una oficina en el propio Ayuntamiento coordinada con el Colegio de Abogados de Granada, en el que dos letradas ofrecen atención y asesoramiento especializado a los ciudadanos que lo necesiten, facilitando el acceso a la información y a los trámites que puedan derivarse de las consecuencias del terremoto. Hasta este viernes, han asesorado ya a alrededor de 200 personas.

También desde la Concejalía de Juventud se ofrece a la gente joven de Armilla apoyo, orientación o simplemente saber qué recursos tienen a su disposición. "Se trata de ayudar a encontrar recursos de apoyo psicológico, pero también orientar sobre ayudas, trámites o cualquier otra necesidad que haya podido surgir estos días", apuntan. Este servicio en el Espacio Joven, en el Centro Reina Sofía, está disponible de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Tras la declaración por parte del Gobierno de España de la ciudad como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, antes conocida como zona catastrófica, para facilitar y agilizar las medidas de apoyo, Armilla ha comenzado a recibir las primeras indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros por los daños ocasionados por los terremotos registrados durante los últimos días.

Desde el primer momento, Policía Local, Protección Civil, servicios municipales y técnicos especializados han trabajado de forma coordinada para atender las incidencias y revisar los inmuebles afectados.

Respecto a la torre de Fermasa, que ha sufrido daños tras los terremotos, la próxima semana comenzarán ya los trabajos en la misma. En una primera intervención, se llevará a cabo el desmontaje de la parte más alta, la parte dañada. El objetivo es acometer estas medidas de seguridad para poder retomar la actividad normal del recinto lo antes posible.