La Junta toma nuevas muestras en las cinco playas de Cádiz cerradas al baño temporalmente por la presencia de bacterias

Playa de Micaela en Chipiona con bandera roja tras detectarse bacterias en el agua. - AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA

CÁDIZ 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha tomado nuevas muestras en las cinco playas de la provincia de Cádiz que este jueves se cerraron al baño al detectarse en la analítica rutinaria de control una concentración de los parámetros microbiológicos superiores a lo establecido en Escherichia coli (E.coli) y enterococos.

En un audio difundido por la Junta, Ulises Ameyugo, subdirector de Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Promoción de la Salud, ha explicado que el resultado de estas muestras, en conjunto con la inspección e informe y valoración de los agentes de Salud Pública sobre el terreno permitirán realizar una nueva valoración sobre la calidad sanitaria de las playas afectadas.

Al respecto, ha aclarado que en los análisis realizados, que han determinado este cierre, se examinan las concentraciones de indicadores de contaminación fecal, llevando a decretar la prohibición del baño cuando la concentración de estos indicadores excede de un nivel a partir del cual se considera de "calidad insuficiente".

Como se ha indicado, se trata de indicadores de contaminación fecal y, en consecuencia, de la potencial presencia de otras bacterias y, sobre todo, virus de origen fecal que pudieran provocar episodios de gastroenteritis. Esto es lo que ha motivado el cierre de las playas.

En concreto, la Junta ha detallado que se ha establecido esta prohibición en las playas Aculadero-Puerto Sherry y Aculadero, en el término municipal de El Puerto de Santa María; Micaela, en Chipiona; La Cachucha, en Puerto Real; y Punta Candor, en Rota.

APEMSA NIEGA RELACIÓN DE LA DEPURADORA

La empresa municipal de El Puerto, Apemsa, ha señalado en un comunicado que, tras analizar los registros operativos de la estación depuradora, "no existe ninguna relación entre el funcionamiento de la EDAR y la alteración de los parámetros microbiológicos detectados" en las playas de Fuentebravía y de Aculadero-Puerto Sherry.

Como se ha señalado, las inversiones realizadas en los últimos años permiten que el rendimiento de la EDAR "se mantenga en los meses de verano, a pesar del aumento en los caudales de agua tratada por el incremento de población propio de la temporada turística".

El 24 de agosto, día en que la Junta de Andalucía tomó las muestras de agua, se produjeron fuertes lluvias que activaron los aliviaderos del sistema de saneamiento a primera hora de la mañana. Estos sistemas de alivio son elementos de protección de la red de alcantarillado que evitan posibles inundaciones en la ciudad y daños graves a las infraestructuras.

Así, se ha defendido que su entrada automática en funcionamiento en episodios de fuerte lluvia "está prevista y autorizada por la normativa ambiental", y de forma específica en la autorización de vertido otorgada al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por parte de la Junta de Andalucía.

El gerente de Apemsa, Juan Ángel Poyatos, ha asegurado que esta misma incidencia en la calidad del agua de baño se ha dado en otros municipios vecinos --Chipiona, Rota y Puerto Real--, por lo que "es muy probable que se deba a la coincidencia de la toma de muestras durante un episodio de lluvias muy intensas en el que seguro que también se han activado durante unas horas los puntos de desbordamiento del alcantarillado".

En cualquier caso, desde Apemsa se ha informado de que van a realizar analíticas este viernes y en días sucesivos para controlar la calidad del agua de baño.