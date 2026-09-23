Armilla (Granada) solicita 1,7 millones a la Junta para reparar los daños de los terremotos en edificios municipales

Archivo - Vehículos afectados por los desprendimientos desde edificios en la ciudad de Armilla con motivo del terremoto de la madrugada del sábado 15 de agosto de 2026. - CEDIDA A EUROPA PRESS - Archivo

ARMILLA (GRANADA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Armilla (Granada) ha solicitado algo más de 1,7 millones de euros dentro de la línea de subvenciones habilitada por la Junta para que las entidades locales hagan frente a los daños en edificios y equipamientos municipales por la serie sísmica que ha afectado a la Vega de Granada desde mediados de agosto.

Armilla ha sido uno de los municipios más afectados por los terremotos y, atendiendo a los datos registrados por el Consorcio de Compensación de Seguros, es, después de la ciudad de Granada, el municipio que acumula un mayor número de incidencias relacionadas con los daños provocados por la serie sísmica.

Una situación que también se ha reflejado en el elevado número de viviendas, edificios y equipamientos que han requerido inspecciones y actuaciones durante estas semanas.

La principal actuación incluida en la solicitud corresponde a la chimenea de Fermasa, que resultó seriamente afectada por los movimientos sísmicos y obligó a realizar una intervención de emergencia. Los trabajos realizados y su posterior reconstrucción suponen una inversión superior a los 550.000 euros.

Otra de las prioridades son los centros educativos del municipio.

El Ayuntamiento ha cuantificado en una cantidad cercana a los 150.000 euros las actuaciones necesarias para reparar los desperfectos y garantizar el mantenimiento de las instalaciones.

EN DETALLE

Una parte importante de la cantidad solicitada corresponde a la Casa de la Cultura y al edificio del Ayuntamiento, dos de los inmuebles municipales en los que se han localizado numerosos daños como consecuencia de los terremotos.

La relación de actuaciones incluye igualmente reparaciones en el cementerio municipal y en otros edificios y equipamientos públicos que, en distinta medida, también se han visto afectados.

A pesar de la extensión de los daños, las inspecciones realizadas han permitido comprobar que ninguno de los edificios públicos municipales presenta daños estructurales.

A excepción de la intervención realizada en la chimenea de Fermasa, no ha sido necesario acometer demoliciones y las instalaciones municipales permanecen abiertas tras los trabajos de retirada de elementos dañados, limpieza y las reparaciones de urgencia efectuadas durante las últimas semanas.

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, ha señalado que ahora comienza una etapa centrada en la recuperación de los daños materiales después de unas semanas en las que la prioridad ha sido garantizar la seguridad de las personas.

"Armilla ha sido uno de los municipios que más directamente ha sufrido las consecuencias de estos terremotos y eso se puede comprobar tanto en el número de viviendas afectadas como en los daños registrados en nuestros edificios públicos. Ahora necesitamos que las distintas administraciones respondan para afrontar la recuperación con los recursos necesarios".

La alcaldesa ha insistido además en la necesidad de colaboración entre administraciones. "Ante una emergencia de estas características es importante que todas las administraciones respondamos y que los ayuntamientos dispongamos de los recursos necesarios para afrontar unos gastos extraordinarios que no estaban previstos".

"Hemos presentado una valoración detallada de los daños en los edificios municipales y esperamos que estas ayudas permitan abordar las reparaciones con la mayor agilidad posible", ha agregado.

LOS DESALOJADOS HAN REGRESADO

Cañavate ha destacado también la evolución que se ha producido desde los primeros días de la emergencia. "Después de semanas muy difíciles, la práctica totalidad de las personas que tuvieron que abandonar sus viviendas han podido regresar a sus casas. Para nosotros era fundamental que pudieran volver, pero también que volvieran con la tranquilidad de percibir nuevamente su vivienda como un lugar seguro", expone.

Desde el inicio de la serie sísmica, los servicios municipales han mantenido un dispositivo de atención, inspección y seguimiento de los daños, tanto en viviendas particulares como en edificios y equipamientos públicos.