Arranca en Córdoba un congreso internacional, organizado por CCOO-A, sobre la deriva del capitalismo con el 11N de fondo

Nuria López (centro), entre Fernando Lezcano y Marina Borrego, atiende a los medios antes de la inauguración en Córdoba del Congreso '¿Hacia dónde se dirige el capitalismo?'. - CCOO-A

CÓRDOBA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso '¿Hacia se dirige el capitalismo?', organizado por la Fundación 1º de Mayo y CCOO de Andalucía, ha comenzado este viernes en el Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO) con la ponencia inaugural de la reconocida economista Clara Mattei, quien ha analizado las principales características del nuevo periodo del capitalismo y el papel de la austeridad como herramienta del capitalismo, y ello con la convocatoria de la huelga general del 11 de noviembre de fondo

Según ha informado CCOO Andalucía en una nota, el evento, en cuya inauguración ha tomado parte la secretaria general de dicho sindicato, Nuria López, abordará cuestiones como la intensificación de las prácticas neocoloniales, la explotación laboral, el deterioro de las políticas redistributivas y el papel de los medios de comunicación ante la crisis del capitalismo.

A este respecto, López, quien ha estado acompañada por la secretaria general de CCOO Córdoba, Marina Borrego, ha afirmado que "estamos viendo cómo el capital es capaz de romper el orden mundial y el contrato social que se había establecido después de la Segunda Guerra Mundial", y "por eso vamos a una huelga general, para disputar el modelo de sociedad para regular y poner control a esa especulación exacerbada", ha apostillado.

Por su parte, el presidente de la Fundación 1º de Mayo, Fernando Lezcano, ha señalado que "los tres motivos que capitalizan la convocatoria de huelga", es decir, "los salarios, los precios y la vivienda, son consecuencias de un sistema que tiene como máxima el máximo beneficio en el menor tiempo posible y a costa de lo que sea", y "a costa de lo que sea", como "hemos visto en el desahucio de Mari Carmen".

Durante la segunda jornada del congreso, están programadas otras dos ponencias, de la mano del catedrático emérito de Sociología de la Universidad París Nanterre, Christian Laval, quien abordará la relación entre democracia y capitalismo, y de la catedrática de Historia Almudena Hernando Gonzalo, quien reflexionará sobre el auge tecnológico y el inicio de la poshistoria.

El congreso incluirá además varias mesas redondas en las que destacados especialistas debatirán algunas de las principales dimensiones, entre ellos Francisco Louçã, María José Guerra Palmero, Ramón Rueda López, Carlos Prieto Rodríguez, Paula Rodríguez Modroño, Daniel Cela García, Nacho Álvarez Peralta, Susana Ruiz Rodríguez, Natalia Arias Pérez, Carlos Sánchez Sanz, Belén Carreño Bravo, Javier Aroca Alonso, e Isabel Morillo Arjona.

La jornada de este viernes se cerrará con la presentación del libro '1976. Las huelgas de la Transición', editado por la Fundación 1º de Mayo en colaboración con la editorial La Catarata. El libro recuerda "los movimientos obreros que en 1976 fueron uno de los principales protagonistas del cambio político tras la muerte de Franco, y que vuelven a estar de actualidad, no sólo por cumplirse ahora 50 años desde su celebración, sino por la próxima convocatoria de huelga por la vivienda el próximo 11 de noviembre".

La clausura del congreso correrá a cargo del abogado, periodista y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, y del secretario general de CCOO, Unai Sordo.