Arranca la V edición de la FP Dual de Endesa para cubrir la demanda de profesionales en redes de distribución eléctrica. - ENDESA

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha lanzado la V edición de su Formación Profesional Dual para cubrir la demanda de profesionales en redes de distribución eléctrica. Una formación "plenamente consolidada como una vía efectiva de acceso al empleo".

Según ha informado Endesa en una nota, un total de once centros educativos participan en Andalucía actualmente en esta iniciativa. En la última promoción, 40 alumnos completaron su formación, de los que 30 recibieron una oferta laboral y 28 se incorporaron finalmente a empresas vinculadas a la actividad de distribución eléctrica. "Estos resultados reflejan la buena acogida de un programa diseñado para formar profesionales especializados en un momento de creciente necesidad de perfiles técnicos para las redes eléctricas".

Concretamente, la quinta edición ha comenzado estos días con las primeras acciones dirigidas a la formación del profesorado. El programa cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así como de las empresas contratistas de e-distribución, la filial de redes de distribución de Endesa.

El objetivo de esta FP Dual es responder a uno de los principales retos del sector: disponer de profesionales cualificados para afrontar la transformación del sistema eléctrico. Según la última actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), las redes eléctricas requerirán inversiones de 53.000 millones de euros hasta 2030, lo que incrementará la demanda de perfiles técnicos especializados.

Además, el programa mantiene un foco especial en la incorporación de talento femenino y en la generación de oportunidades laborales en los territorios donde opera la red de distribución de Endesa. Esta FP Dual combina 2.000 horas de formación teórica y práctica distribuidas en dos cursos académicos. Entre sus elementos diferenciales destaca la formación específica en seguridad, con alrededor de 100 horas dedicadas a esta materia, así como su orientación directa a la empleabilidad.

Asimismo, a través de las prácticas en empresas, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo de campo vinculado al mantenimiento, modernización y desarrollo de las redes eléctricas, infraestructuras esenciales para garantizar el suministro y facilitar la electrificación de la economía. De esta forma, el programa contribuye tanto a mejorar la inserción laboral juvenil como a dar respuesta a las crecientes necesidades de personal cualificado derivadas del aumento de las inversiones en redes de distribución.

No obstante, como complemento formativo a la FP Dual, Endesa está impulsando nuevas iniciativas para reforzar la disponibilidad de profesionales especializados en redes de distribución eléctrica. Así, la compañía está trabajando en un programa orientado a identificar perfiles operativos básicos con alta demanda y escasez de candidatos, ofreciendo formación intensiva que facilite una rápida incorporación al mercado laboral.

Por último, esta iniciativa está dirigida especialmente a personas en búsqueda activa de empleo y contribuye tanto a mejorar la empleabilidad local como a cubrir las necesidades de personal de las empresas colaboradoras.