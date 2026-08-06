Arranca en Jete y La Rábita la muestra itinerante del 30 aniversario de Aguas y Servicios de la Costa Tropical granadina

El presidente de la institución comarcal, Rafael Caballero, y el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, acompañados por el alcalde de Jete, Plácido Jerónimo, han visitado la exposición de la empresa concesionaria del Ciclo Integral del Agua - MANCOMUNIDAD COSTA TROPICAL

JETE (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

El municipio granadino de Jete ha sido el lugar elegido para el arranque este jueves de la exposición itinerante de Aguas y Servicios de la Mancomunidad de la Costa Tropical. Se trata de una muestra elaborada con materiales reciclados de la actividad hídrica y que pone en valor la evolución del ciclo integral del agua en la comarca.

El presidente de la institución comarcal, Rafael Caballero, y el gerente de Aguas y Servicios, Alejandro Jurado, acompañados por el alcalde de Jete, Plácido Jerónimo, han visitado la exposición de la empresa concesionaria del Ciclo Integral del Agua, instalada estos días en el municipio jeteño, el cual, junto al núcleo costero de La Rábita del municipio de Albuñol, se convierten en las dos primeras sedes de esta iniciativa, que recorrerá durante las próximas semanas los municipios integrados en el servicio para acercar a la ciudadanía la evolución de la gestión del agua en la Costa Tropical.

Durante la visita, Caballero ha destacado que esta propuesta permite compartir con los vecinos los principales avances alcanzados en estas tres décadas gracias a la colaboración entre la Mancomunidad y Aguas y Servicios, una alianza que ha hecho posible modernizar las infraestructuras hidráulicas y prestar un servicio cada vez más eficiente y sostenible.

Por su parte, Alejandro Jurado ha señalado que los paneles recogen algunos de los hitos más importantes de estos 30 años y suponen también un reconocimiento al compromiso de los profesionales que, con su trabajo diario, han contribuido a mejorar el ciclo integral del agua en la comarca.

La exposición ha sido elaborada por el propio personal de Aguas y Servicios utilizando materiales reciclados procedentes de la actividad hídrica, permitiendo repasar, a través de imágenes, datos y contenidos divulgativos, la evolución de las infraestructuras, las inversiones realizadas y los avances logrados en innovación, sostenibilidad y calidad del servicio.

La muestra permanecerá en Jete y La Rábita hasta el próximo lunes y, posteriormente, podrá visitarse en Castell de Ferro (Gualchos) y Lújar, continuando así el calendario previsto, con estancias de una semana en cada uno de los municipios integrados en el Ciclo Integral del Agua.