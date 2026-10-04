La Policía Nacional se despliega en el Trampolín (Ceuta) para desalojar una parte del campamento de migrantes

Varios migrantes, en la playa del Trampolín - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un gran despliegue de la Policía Nacional ha irrumpido a primera hora de la mañana de este domingo en la playa del Trampolín para dar comienzo a su desalojo.

Más de 30 furgones policiales se han unido a dos blindados medios sobre ruedas (BMR) y un tercero de alta movilidad táctico (VAMTAC), adscritos a las Unidades de Intervención Policial (UIP) para evitar posibles altercados.

El operativo pretende levantar el asentamiento chabolista donde se estima que viven más de 3.500 personas "en una primera fase", según han informado desde la Jefatura Superior de Ceuta.

Los migrantes se trasladarán en autobuses hasta el CATE, donde se les realizará el correspondiente triaje a quienes así lo deseen. Como sucedió durante el desalojo de Benítez, también tendrán la opción de ser conducidos a la frontera para retornar voluntariamente a Marruecos.

En aquella ocasión, cuando se desmanteló el asentamiento con algo más de 300 migrantes, la inmensa mayoría de ellos decidió regresar a su país.

El despliegue policial para este operativo es mayor en cuanto a recursos humanos y materiales, a la espera de que el Gobierno informe del volumen de efectivos y vehículos activados. El Ministerio del Interior ha querido reforzar los medios para esta operación debido a la envergadura de la misma, a sabiendas de que en el Trampolín duermen más de 3.500 personas.

Tal y como ha explicado la Policía, la de este domingo será una primera fase del desalojo de la playa. Solo podrán trasladar a una parte, ya que aún no hay plazas disponibles suficientes en los dispositivos de acogida.

POSIBLES INCIDENTES

El Gobierno teme que se produzcan incidentes fruto del descontrol debido al gran volumen de personas, como ha sucedido en experiencias anteriores, cuando se han producido estampidas para intentar llegar los primeros y ser los seleccionados para abandonar la playa.

El objetivo de esta operación es desalojar el tramo del Trampolín más cercano a la Planta Desalinizadora. La Consejeria de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma ha llegado a un acuerdo con el ministerio del área para proteger la instalación limpiándola de asentamientos y perimetrandola para evitar que vuelvan a colocar tiendas.

Los alrededores de la Desaladora en Benítez ya se encuentran vallados después del desalojo que tuvo lugar el pasado martes. Ahora, le toca al Trampolín.