Un persona muere en Montornès (Barcelona) a causa del temporal de lluvia

Rueda de prensa por el temporal de lluvia en Catalunya - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe de intervención de Bombers, Oriol Corbella, ha informado este domingo de la muerte de una persona en Montornès (Barcelona), que se suma a otra víctima en Tordera (Barcelona) a causa del temporal de lluvias en Catalunya.

Lo ha dicho en rueda de prensa este domingo junto a la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé; la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), Sarai Sarroca y el jefe de predicción del Meteocat, Santi Segalà.

Corbella también ha informado que hay "como mínimo" una persona desaparecida en la riera de Pineda en Pineda de Mar (Barcelona), donde se ha establecido un dispositivo de búsqueda.