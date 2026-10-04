Andalucía genera cerca de 200 contactos en los encuentros profesionales con empresas en el cierre de la Comic-Con

Archivo - Imagen del ambiente en la tercera jornada de la San Diego Comic-Con en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga cierra este domingo convirtiendo de nuevo al destino Andalucía en protagonista internacional de la cultura pop y las industrias creativas, convención en la que la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía ha desarrollado unas jornadas profesionales que han permitido la generación de cerca de 200 contactos comerciales.

Por su parte, el vicepresidente segundo y consejero, Manuel Gavira, ha destacado "la extraordinaria proyección que supone este evento para la imagen de la región, siendo además un atractivo de relevancia internacional para atraer viajeros de nuevos perfiles de público y, de forma paralela, posicionar a nuestras empresas como referentes en la industria", según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota.

El programa, denominado Developing Universal Narratives from Andalusia (DUNA), se ha llevado a cabo durante las cuatro jornadas del encuentro, "facilitando las reuniones entre unas 40 empresas audiovisuales y turísticas de la región con una decena de representantes de productoras de primer nivel y recorrido internacional".

Así, han participado pymes andaluzas de sectores como la producción, la comunicación, la hostelería, el desarrollo de videojuegos, localizaciones y espacios de eventos, la creación de decorados, los efectos visuales, la inteligencia artificial (IA), la animación, el turismo náutico o la organización de eventos, entre otros.

En cuanto a la demanda asistente, han estado implicados responsables de compañías como A Film Location Company, Calle Cruzada o La Sierra Produce, entre otros profesionales con experiencia en Juego de Tronos, The Crown, Venom, Noche y día, El Reino de los Cielos, Superlópez, La Casa de Papel o Élite.

El objetivo del programa, en colaboración con la propia convención y Andalucía Film Office de encuentros ha sido "facilitar la generación de oportunidades de negocio, contribuir al crecimiento de las industrias creativas y al posicionamiento de la región como destino cinematográfico y audiovisual".

Además, durante la convención la Consejería ha presentado una nueva acción de comunicación dirigida al público joven, a partir de una disruptiva pieza audiovisual con música del compositor Hans Zimmer "que ensalza la imagen mítica y singular del destino".

La pieza, un cortometraje de animación realizado por la agencia creativa Ogilvy y estrenada ante el público objetivo que forma parte de los clientes potenciales en los que se centra la campaña, evoca a la inmersión de una joven, Mitsuki, en un videojuego de aventuras inspirado en Andalucía.

En concreto, la pieza se estructura en diferentes niveles de un videojuego y combina imagen real y diversos estilos de animación. Se representa así, por ejemplo, el barroco sevillano, con la presencia de obras de Juan de Valdés Leal, Murillo o Zurbarán. La leyenda de la ubicación de la Atlántida en el Golfo de Cádiz permite mostrar imágenes como el Sacerdote de Cádiz, figura fenicia datada en el siglo VII a.C., o el monumento al atún obra del chiclanero Pedro L. Barberá.

De Málaga aparece la venerada patrona del mar Virgen del Carmen, junto a elementos referenciales al destino como el ojo fenicio o la biznaga; mientras que en el nivel dedicado a Granada la protagonista planea sobre la ciudad, desde la Alhambra hasta el Albaicín.

La joven también cae a través de un laberinto que evoca los arcos de la Mezquita Catedral de Córdoba, hacia una imagen con el Puente Romano, el río Guadalquivir y la Torre de la Calahorra; y, de Jaén, un "olivo colosal" se muestra entre el Castillo de la Yedra y la Fortaleza de la Mota.

En cuanto a la provincia de Huelva, un lince ibérico, símbolo del Parque Nacional de Doñana, devora una de las carabelas de Colón; y, evocando a Almería, la protagonista se precipita en una recreación de Geoda de Pulpí, finalizando su odisea en el desierto de Tabernas.

También se hace referencia al legado cultural de Andalucía, como el pasado tartésico de la región, la Semana Santa, el flamenco o elementos como la Luna de Federico García Lorca, Bernarda Alba y las legendarias películas 'western', entre otras propuestas diferenciales e icónicas del territorio.

TURISMO DE VIDEOJUEGOS

También se ha organizado una acción inversa en la que participan ocho periodistas especializados de mercados como Francia, China, Alemania, Bélgica y Estados Unidos, que tendrán la oportunidad de conocer directamente el destino y visitar la convención. Este viaje de prensa tiene el objetivo de "facilitar la repercusión internacional de Andalucía como destino creativo que ofrece experiencias únicas y auténticas".

La línea de comunicación durante la convención se ha centrado en la producción audiovisual y el "atractivo" que suponen los videojuegos, a partir de los paisajes que han servido de fuente de inspiración para diversas experiencias interactivas de "importante relevancia entre el público".

Entre los enclaves seleccionados para estos contenidos se encuentran ejemplos como el puente de Triana, el Real Alcázar o la Mezquita de Córdoba en 'Blasphemous', la Alhambra en 'Assassin's Creed', la Giralda en 'Sim City' y Cádiz o Sierra Nevada en 'Pokémon'.

En contexto, San Diego Comic-Con, que cuenta con la participación de la Consejería y la cofinanciación del Programa Feder Andalucía 2021-2027, ampliará de "forma significativa" sus espacios y contenidos con, entre otros, la incorporación de un pabellón adicional de más de 9.000 metros cuadrados de zona expositiva y una zona de artistas de mayores dimensiones.