Calendario laboral 2027 en España: festivos y puentes en cada comunidad autónoma, a la espera del BOE

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Imágenes De Bañistas En La Malagueta.- ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos regionales han aprobado, salvo Asturias, sus respectivos calendarios laborales para 2027, a la espera de que el BOE publique el calendario laboral nacional, que incluye todos los festivos en España.

La celebración de varias fiestas en lunes o viernes, pegados por tanto al sábado y el domingo, permitirá contar el próximo año con al menos cuatro fines de semana más largos de lo habitual en el conjunto del país.

En concreto, se estima que el próximo año los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro puentes en todas las comunidades: Año Nuevo (viernes, 1 de enero); el Viernes Santo (26 de marzo), la festividad de Todos los Santos (lunes, 1 de noviembre), Día de la Constitución Española (lunes, 6 de diciembre).

Como sucede la mayoría de los años, algunos festivos caen en fin de semana, por lo que muchos trabajadores tendrán la sensación de que están "perdiendo" un día. En 2027, esto se pone de relieve con la Navidad, que caerá en un sábado y el día del trabajador, que también cae un sábado.

Asimismo, algunos festivos que caen en domingo pueden trasladarse al lunes, como ocurre con el día de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto. Algunas comunidades autónomas lo celebrarán el lunes 16 de agosto, como Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Extremadura y Madrid.

El calendario contempla 12 festivos de ámbito nacional y autonómico, además de los dos festivos locales que fija cada municipio. De esos 12, hay nueve fiestas que se celebrarán en todo el país, mientras que otras pueden ser sustituidas por las comunidades autónomas.

FESTIVOS COMUNES EN ESPAÑA

- 1 de enero: Año Nuevo (viernes) - 6 de enero: Epifanía del Señor (miércoles) - 26 de marzo: Viernes Santo (viernes) - 1 de mayo: Fiesta del Trabajo (sábado) - 12 de octubre: Fiesta Nacional (martes) - 1 de noviembre: Fiesta de Todos los Santos (lunes) - 6 de diciembre: Día de la constitución (lunes) - 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (miércoles) - 25 de diciembre: Navidad (sábado)

Las comunidades autónomas pueden sustituir determinadas fiestas nacionales o incorporar otras de carácter autonómico para completar sus respectivos calendarios laborales hasta los 12 festivos. Entre las fiestas que pueden ser sustituidas se encuentran el 6 de enero (Epifanía del Señor), el Jueves Santo y la elección entre San José (19 de marzo) y Santiago Apóstol (25 de julio).

FESTIVOS POR COMUNIDADES

ANDALUCÍA 1 de enero, 6 de enero, 1 de marzo (Día de Andalucía, cae en domingo pero se traslada al lunes), 25 de marzo, 26 de marzo, 1 de mayo, 16 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

ARAGÓN 1 de enero, 6 de enero, 25 de marzo, 26 de marzo, 23 de abril (Día de Aragón), 1 de mayo, 16 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

ASTURIAS

La comunidad no ha presentado su calendario laboral para 2027 hasta la fecha.

ISLAS BALEARES 1 de enero, 6 de enero, 1 de marzo (Día de Baleares), 25 de marzo, 26 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

CANARIAS 1 de enero, 6 de enero, 25 de marzo, 26 de marzo, 1 de mayo, 30 de mayo, 16 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

Además, el decreto fija las fiestas laborales de ámbito insular, entre las que figuran el 2 de febrero, festividad de la Virgen de Candelaria (Tenerife); el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves (La Palma); el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino (Gran Canaria); el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de Los Volcanes (Lanzarote y La Graciosa); el 17 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña (Fuerteventura); el 24 de septiembre, festividad de la Bajada de la Virgen de los Reyes (El Hierro) y el 4 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe (La Gomera), recoge una nota del Ejecutivo.

CANTABRIA 1 de enero, 6 de enero, 25 de marzo, 26 de marzo, 1 de mayo, 28 de julio (Día de Cantabria), 15 de septiembre (La Bien Aparecida), 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

CASTILLA Y LEÓN 1 de enero, 6 de enero, 25 de marzo, 26 de marzo, 23 de abril (Día de Castilla y León), 1 de mayo, 16 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

CASTILLA-LA MANCHA 1 de enero, 6 de enero, 25 de marzo, 26 de marzo, 1 de mayo, 27 de mayo (Fiesta de Corpus Christi), 31 de mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

CATALUÑA 1 de enero, 6 de enero, 26 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 24 de junio, 11 de septiembre, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

EXTREMADURA 1 de enero, 6 de enero, 25 de marzo, 26 de marzo, 1 de mayo, 16 de agosto, 8 de septiembre (Día de Extremadura), 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

GALICIA 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo (Día de San José), 25 de marzo, 26 de marzo, 1 de mayo, 17 de mayo (Día de las letras gallegas), 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

MADRID 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo (San José), 25 de marzo, 26 de marzo, 1 de mayo, 16 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

MURCIA 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo (San José), 25 de marzo, 26 de marzo, 1 de mayo, 9 de junio (Día de Murcia), 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

NAVARRA 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo (San José), 25 de marzo, 26 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

PAÍS VASCO 1 de enero, 6 de enero, 25 de marzo, 26 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 7 de octubre (Aniversario del primer Gobierno de Euskadi), 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

LA RIOJA 1 de enero, 6 de enero, 25 de marzo, 26 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 9 de junio (Día de la Rioja), 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.

COMUNIDAD VALENCIANA 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 26 de marzo, 29 de marzo, 1 de mayo, 9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana), 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre.