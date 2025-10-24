Arrancan las actividades de otoño del programa ‘Barrios Vivos’ en el barrio del Almendral en Jaén

JAÉN 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha informado de que en la tarde de este viernes han comenzado las actividades de otoño del programa 'Barrios Vivos' en el barrio del Almendral. La jornada arrancó con una visita guiada al barrio, que partió a las 19:30 horas desde el Camarín de Jesús, seguida de un concierto 'candlelight' de violín en la calle Almendros a las 20:30 horas.

Según una nota emitida por el Consistorio, la concejala de Atención y Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, asistió a la cita acompañada por representantes vecinales, entre ellos Dimas García y Francisco Zuheros, presidente de la Federación de Vecinos OCO. Según explicaron desde la concejalía, el programa busca "dar protagonismo a los barrios que no suelen acoger actividades municipales, de manera que se descentralicen y se ponga a las asociaciones en el primer nivel, no solo en estas actividades, sino en otras más que irán viniendo".

La programación continuará el 30 de octubre en el barrio de Las Fuentezuelas, a partir de las 18,00 horas, con talleres infantiles, animación, pintura de caras y un Túnel del Terror, con el objetivo de fomentar la convivencia vecinal y la participación intergeneracional. Estas actividades se repetirán el 31 de octubre en el Parque del Seminario, donde los vecinos y vecinas también podrán disfrutar desde las 18,00 horas de talleres, animación infantil y el Túnel del Terror.

'Barrios Vivos' seguirá desarrollando su programación en los próximos meses en El Tomillo, San Felipe y La Glorieta, con actividades adaptadas a fechas señaladas como Navidad o primavera, siempre en colaboración con las asociaciones vecinales.