Asaja avisa de la cada vez menor superficie de ajo en Córdoba por la pérdida de competitividad y falta de agua

Miguel del Pino (izda.), junto a otros responsables de la Mesa Nacional del Ajo. - ASAJA CÓRDOBA

CÓRDOBA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Córdoba ha advertido este lunes que "la caída de las ventas a los principales destinos extracomunitarios del ajo español", junto a "una pérdida continuada de competitividad frente a las producciones de terceros países", además de "los años de sequía y las restricciones en los riegos de las últimas campañas", están haciendo que "la superficie de ajo sembrada en la provincia vaya disminuyendo año tras año".

De hecho, según ha señalado la patronal agraria en una nota, "los datos de la propia Consejería de Agricultura" reflejan que "en la campaña 2025/2026 se sembraron en Córdoba 680 hectáreas, que son inferiores a las 898 hectáreas del año anterior, e incluso menor a las 1.534 hectáreas de media sembradas en años anteriores".

Estas son cuestiones que se han tratado en la asamblea de la Mesa Nacional del Ajo, celebrada en Las Pedroñeras (Cuenca), con la asistencia del presidente de la Mesa Nacional del Ajo, José Carlos Patiño, y del presidente de la Sectorial del Ajo de Asaja Córdoba, Miguel del Pino.

En este encuentro también se puesto de manifiesto que "el incremento de los costes, la reducción de las herramientas disponibles para mantener la sanidad del cultivo y las barreras comerciales en mercados estratégicos" se suman a todo lo anterior y "comprometen la rentabilidad de las explotaciones y el empleo que generan en el medio rural".

A esa conclusión se ha llegado tras analizar el balance de la cosecha nacional de 2026, con una superficie cultivada de 24.404 hectáreas, y que, "pese a la buena calidad del ajo obtenido", el resultado ha sido una "producción corta, debido a unos rendimientos por hectárea inferiores a la media" y, "con la siembra de la próxima campaña ya iniciada, las previsiones apuntan, además, a una reducción de la superficie".

Uno de los principales motivos de preocupación es "la evolución de las ventas a Estados Unidos, Reino Unido y Marruecos, que concentran alrededor del 85% de las exportaciones españolas de ajo fuera de la Unión Europea (UE)", pero ahora esos tres mercados "están reduciendo sus compras, en un contexto de crecientes dificultades comerciales".

Así, "en Estados Unidos los aranceles impuestos al ajo europeo son la principal causa de este descenso, mientras que en Reino Unido, a la tendencia a la baja de las compras se suma el anuncio de la suspensión temporal de los aranceles a la importación de ajo a partir del próximo 26 de noviembre, lo que incrementa la preocupación por la competencia de terceros países". Por su parte, "Marruecos exige desde el 24 de septiembre una licencia para importar ajo fresco que, en la práctica, está limitando la entrada del producto español".

A lo anterior se suma "el aumento de los costes de producción y la disminución de las soluciones disponibles para garantizar la sanidad del cultivo", ya que "los productores europeos deben cumplir unas exigencias que no se aplican de forma recíproca a las producciones procedentes de terceros países, lo que genera una situación de desigualdad competitiva".

Por todo ello, el sector considera "necesario trasladar a la distribución y a los consumidores el valor de esas mayores exigencias y de las garantías sanitarias de la producción europea", lo cual no cree excesivo, ya que, "con un consumo aproximado de 0,8 kilos por persona y año, apostar por el ajo europeo tiene una repercusión muy reducida en el coste de la cesta de la compra y contribuye al mantenimiento de la actividad agraria".

Ante este escenario, la Mesa Nacional del Ajo cree "imprescindible mantener la unidad del sector y avanzar en la preparación de la solicitud de activación de una medida de salvaguardia", y ha reclamado a las administraciones española y europea "una respuesta urgente, con medidas de apoyo y protección que permitan recuperar competitividad y preservar el empleo y la riqueza que este cultivo genera en el medio rural".