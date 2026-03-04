Asaja avisa del incremento de costes para el olivar, los cereales y la ganadería en Córdoba por el cierre de Ormuz

Archivo - Olivar de montaña en la Subbética cordobesa. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja Córdoba ha advertido este miércoles que "un bloqueo prolongado" del Estrecho de Ormuz, ahora cerrado en el marco del conflicto bélico en Oriente Medio, "puede desencadenar un alza inevitable" en los costes de producción para el sector primario en la provincia, en cultivos como el olivar y los cereales, además de en la ganadería extensiva.

Así lo han destacado a Europa Press fuentes de la patronal agraria cordobesa, señalando que "el Estrecho de Ormuz es un punto clave por donde pasa gran parte del petróleo y gas comercial del mundo. Si se dificulta o bloquea su transporte los precios internacionales de los combustibles y de la energía subirán de forma notable", y ello "repercute directamente en el precio del gasóleo agrícola, de los fertilizantes y de la energía eléctrica necesaria para el riego".

Estos, según han aclarado desde Asaja Córdoba, "son insumos esenciales para explotaciones de olivar, cereales, horticultura y ganadería", de modo que "un bloqueo prolongado puede desencadenar un alza inevitable de estos costes y presionar todavía más los estrechos márgenes del campo cordobés".

En este contexto y según han precisado las mismas fuentes, "los sectores más sensibles en la provincia son el aceite de oliva y las aceitunas de mesa", que son "productos emblemáticos de la exportación andaluza y cordobesa, que utilizan rutas marítimas para llegar a mercados exteriores".

También se verán afectadas las explotaciones agrícolas de "hortalizas, frutales y cereales", dado que la previsible "alza de los insumos y la energía encarecería la producción y puede reducir su competitividad".

De igual forma, "la ganadería extensiva, ovina y bovina" sufrirá "incrementos en el coste del pienso y del combustible" que precisan para su actividad, lo cual tendrá repercusión "en los costes finales" de explotación para los ganaderos.

Ante este escenario, desde Asaja se exige "la eliminación de los aranceles a la Nación Más Favorecida (NMF), al menos durante cinco años, y no solo durante un año", que "Estados Unidos y Trinidad y Tobago se beneficien de este régimen sin aranceles", que se establezcan "ayudas extraordinarias fuera de la PAC a nivel comunitario, así como ayudas de Estado a nivel nacional, como ya se hizo en el pasado", y "el fin inmediato del CBAM al carbono, para que la Comisión Europea cumpla la promesa realizada en enero" pasado.

De hecho, según han subayado desde la patronal agraria, "el sector no puede asumir más presión en un contexto de elevada volatilidad" y, por eso, Asaja Córdoba reclama "decisiones inmediatas, para garantizar estabilidad en el suministro y en los costes de producción".