El 061 forma a una veintena de militares de la Armada en Cádiz en maniobras sanitarias durante una emergencia

Personal del 061 ofreciendo nociones de asistencia sanitaria en emergencias a militares de la Armada en San Fernando (Cádiz) - JUNTA DE ANDALUCÍA

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha llevado a cabo unas jornadas divulgativas en las instalaciones del Tercio Sur de Infantería de Marina de la Armada en San Fernando (Cádiz), formado a una veintena de militares en maniobras sanitarias durante una emergencia.

Así, los miembros del Armada han participado en una sesión de cuatro horas en las que se ha llevado a cabo una simulación de la preparación y carga de los materiales a utilizar en situaciones de emergencias, ha indicado la Junta en una nota.

Los profesionales del servicio de emergencias sanitarias 061 que colaboraron en esta actividad --Juan Manuel Letrán, Daniel León, Guillermo Pérez y Tomás Gómez Pérez-- han sido los encargados de trasladar nociones básicas para la inmovilización, movilización y extricaje en los vehículos Uro Vamtac y el vehículo de combate Piraña.

A lo largo de la sesión, los participantes han profundizado también en aspectos prácticos relacionados con el transporte sanitario en escenarios complejos, el manejo inicial del paciente traumático y la coordinación entre intervinientes en una primera respuesta.

Este tipo de entrenamientos permite reforzar la seguridad en la atención, mejorar la capacidad de respuesta y favorecer una actuación más eficaz y coordinada ante incidentes con víctimas.

Como primeros intervinientes en situaciones de emergencias o catástrofes, la colaboración entre profesionales sanitarios y miembros de las Fuerzas Armadas adquiere "una especial relevancia", al generar espacios de conocimiento mutuo y de intercambio de experiencias, que contribuyen a "consolidar relaciones estables y duraderas" entre ambas instituciones.

La actividad se enmarca en la línea de colaboración y divulgación que el 061 viene desarrollando con distintos colectivos e instituciones con el objetivo de dar a conocer el modelo de organización y el sistema integral de atención a las urgencias y emergencias implantado en Andalucía, así como los protocolos de actuación y los procedimientos de trabajo que se aplican ante situaciones de riesgo vital.

Así, estas acciones formativas y de sensibilización se suman a otras iniciativas que el Centro de Emergencias Sanitarias 061 desarrolla en la provincia de Cádiz para mejorar la capacitación de profesionales y ciudadanía en primeros auxilios y atención inicial a las emergencias.

De hecho, el 061 ha formado ya a más de 16.000 personas en la provincia en reanimación cardiopulmonar básica, dentro de su labor de prevención y promoción de una respuesta precoz ante emergencias sanitarias.