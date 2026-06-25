Asaja Córdoba advierte de la caída del precio del corcho y las consecuencias tras varios años de sequía

Archivo - Paños de corcho transportados a lomos de mulos en Sierra Morena. - ASAJA CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha destacado este jueves que la campaña de recogida del corcho "se está desarrollando de forma favorable, en cuanto a la extracción, ya que el corcho se está despegando con facilidad del árbol, facilitando el trabajo de las cuadrillas y evitando daños en los alcornocales", pero "el sector continúa preocupado por la evolución de los precios y por las consecuencias que arrastran varios años consecutivos de sequía".

Así, según informa la organización agraria en una nota, "los precios del corcho se sitúan actualmente entre los 60 y los 80 euros por quintal, registrando un descenso significativo respecto a campañas anteriores". Esta bajada "responde, en parte, a la menor demanda procedente del sector vitivinícola, donde continúa reduciéndose el uso, tanto del tapón de corcho natural, como del tapón aglomerado en favor de otros sistemas de cierre".

Por otro lado, "aunque las lluvias registradas durante este año han mejorado la situación hídrica de las explotaciones, los efectos acumulados de los cuatro o cinco años anteriores de sequía se dejan notar en el corcho que correspondía sacar esta campaña".

La consecuencia, según ha señalado Asaja, es que "en numerosas fincas se está encontrando un corcho más delgado de lo habitual, con calibres inferiores a los deseados, al haberse formado durante un periodo de fuerte estrés hídrico".

Esta circunstancia "ha llevado a muchos propietarios a retrasar la saca prevista para este año, ampliando el turno habitual de descorche de nueve a diez años, con el objetivo de que el corcho gane grosor y calidad", y "la decisión de posponer la extracción en numerosas explotaciones también está influyendo en la situación actual del mercado".

La producción media anual en Córdoba "ronda las 2.700 toneladas, procedentes de fincas distribuidas a lo largo de toda la Sierra Morena cordobesa". Esta actividad "genera en torno a 1.400 jornales directos en el campo, constituyendo una fuente de empleo y riqueza fundamental para muchas zonas rurales de la provincia".

El corcho, según ha señalado la patronal agraria, "es un producto natural de gran valor ambiental y económico, siendo Andalucía la principal comunidad productora de España. En particular, el corcho procedente de Sierra Morena destaca por su calidad y por el importante papel que desempeña en la conservación de las dehesas y los montes mediterráneos".

La campaña se desarrolla tradicionalmente entre los meses de junio y agosto, aunque Asaja Córdoba sigue reivindicando "el adelanto del periodo hábil para la saca del corcho", que es "una demanda histórica del sector", y por entender la organización agraria que es "necesario adaptar el calendario a las nuevas condiciones climáticas, para aprovechar los momentos más favorables para el descorche, tal y como ya ocurre en otras comunidades autónomas, como Extremadura".

La petición se realiza "para poder separar el corcho del alcornoque sin dañar el árbol, ya que a finales de julio es imposible hacerlo, porque se queda pegado debido al efecto del calor, por lo que no sirve de nada que agosto sea también periodo hábil para la saca".

En este sentido, desde Asaja se ha aclarado que, "para llevar a cabo este proceso, el corcho debe haber completado un ciclo de crecimiento de entre nueve y diez años, que permita alcanzar el grosor adecuado para su comercialización".

El descorche comienza con el denominado "rajado" del corcho, aprovechando las líneas naturales de apertura existentes en el árbol, para posteriormente separar los paños de corcho del tronco de forma manual, mediante técnicas especializadas que garantizan la protección del alcornoque.