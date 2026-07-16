La Comunidad de Madrid se personará como acusación popular en la causa contra el detenido por el incendio de Lozoyuela

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio de Lozoyuela - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se personará como acusación popular en la causa que se abra tras la detención de una persona como presunta responsable de haber provocado el incendio registrado la tarde de este jueves en Lozoyuela.

En declaraciones remitidas a los medios, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha anunciando este encargo a la Abogacía General del Gobierno regional.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico busca ejercer su "derecho" y "poder proteger el patrimonio natural" de la región "por culpa de una persona, un desalmado, que ha provocado un grave incendio poniendo vidas en peligro".

Por su parte, en redes sociales la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha hecho eco de esta decisión y, además, ha recordado que en abril de este año la Asamblea de Madrid aprobaba una ley que habilitaba al Ejecutivo autonómico a ejercer esta acción popular, entre otros, en atentados contra le patrimonio natural.

El incendio ha sido declarado sobre las 16 horas en una zona entre las localidades de Mangirón, Cinco Villas y Buitrago, donde trabajan 37 dotaciones terrestres y aéreas de los Bomberos de la Comunidad de Madrid apoyados por Agentes Forestales y otra treintena de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por su parte, desde el Puesto de Mando Avanzado, situado en el Parque de Bomberos de Lozoyuela, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha indicado que esta persona ha sido arrestada por la Guardia Civil en las inmediaciones del incendio y tiene antecedentes por hechos similares.

"Una persona que estaba huyendo y, tras un aviso por parte de los vecinos, la Guardia Civil ha dado con él. Estaba por las inmediaciones, ha huido y se le ha capturado", ha manifestado el delegado del Gobierno, que ha señalado que entre las pertenencias sus pertenencias había "material" sospechoso.