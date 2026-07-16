Lamine Yamal puede pagar 37.700 euros más a Hacienda que Llorente si España gana el Mundial: así tributa cada comunidad

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

España recibiría 50 millones de dólares (cerca de 43,6 millones de euros al tipo de cambio actual) si gana el Mundial este domingo ante Argentina, por lo que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destinaría el 45% de ese premio a los jugadores, según ha adelantado COPE.

Con 26 futbolistas en la plantilla, cada uno podría recibir cerca de 754.000 euros brutos, lo que suma 19,6 millones de euros en total. A esa cantidad habría que añadir la tributación que pudiera corresponder en Estados Unidos por las rentas obtenidas como no residentes, si corresponde.

Posteriormente, los jugadores también deberán declarar esos ingresos en España o en su país de residencia fiscal, donde tributan por su renta mundial, aplicando los convenios de doble imposición para evitar pagar impuestos dos veces por el mismo rendimiento.

Si España no gana el Mundial, la selección percibiría 33 millones de dólares (28,8 millones de euros), de los que el 40% se destinaría a los jugadores, aproximadamente 507.000 euros por profesional.

En este contexto, la factura con Hacienda no sería la misma para todos: si la Selección Española gana el torneo, Lamine Yamal pagaría 37.7200 euros más a Hacienda que Marcos Llorente por tributar en Cataluña, donde el tipo máximo del IRPF es superior al de Madrid.

Este es un cálculo elaborado a efectos ilustrativos, partiendo del supuesto de que el premio de 754.000 euros brutos tribute íntegramente en España, sin considerar una eventual tributación previa en Estados Unidos y sin deducciones específicas adaptadas a la situación personal de cada jugador.

¿CÓMO TRIBUTA EN ESPAÑA LA VICTORIA DEL MUNDIAL?

En el caso de los residentes fiscales en España, y bajo el supuesto de que cada jugador perciba un premio bruto de 754.000 euros, esas cantidades deberán declararse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El IRPF combina una tarifa estatal y otra autonómica, lo que permite a las comunidades establecer sus propios tipos máximos y mínimos. La tarifa estatal es progresiva y oscila entre el 9,50% y el 24,50% en seis tramos, mientras que cada región fija después su propia escala, que en muchos casos no coincide ni en el número de tramos, según el Consejo General de Economistas.

Los futbolistas, al situarse en la escala salarial más elevada, tributan por los tipos marginales más altos. En España, ese tipo máximo oscila entre el 45% y el 54%, dependiendo de la comunidad autónoma de residencia.

¿CUÁNTO SE LLEVA HACIENDA EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA?

Los futbolistas de la selección que residen en España se reparten entre Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia y Navarra. Los que viven en el extranjero tributan en Reino Unido, Francia y Alemania.

Entre los residentes en España, Navarra aplica el tipo máximo agregado más alto, con un 52%, seguida de Cataluña (50%), País Vasco (49%), Galicia (47%) y Madrid (45%).

Por tanto, de lograr el ansiado título, Marcos Llorente, Álex Baena y Marc Pubill, que residen en Madrid, percibirían cerca de 414.700 euros netos y abonarían 339.300 euros a Hacienda.

Entre los residentes en Cataluña figuran Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Eric García y Joan Garcia, que se quedarían con 377.000 euros netos y pagarían otros 377.000 euros a Hacienda.

Unai Simón, Aymeric Laporte y Mikel Oyarzabal tributarían al 49% por residir en el País Vasco; Borja Iglesias lo haría al 47% por estar radicado en Galicia; y el reciente fichaje del Liverpool, Víctor Muñoz, asumiría el tipo más alto de todos, el 52%, correspondiente a su temporada en Navarra con Osasuna, según los tipos máximos agregados del Consejo General de Economistas.

Por su parte, Rodri Hernández, David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedro Porro, Yéremy Pino y Marc Cucurella tributarían al 45% por vivir en Reino Unido; Fabián Ruiz puede asumir el 55,4% en Francia, y Álex Grimaldo tributaría un 47,5% en Alemania, según la tasa máxima del IRPF en Europa recopilada por Tax Foundation en 2024.