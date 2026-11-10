Asaja Córdoba afea que el tercer listado de ayudas por borrascas sigue sin publicarse tras cuatro meses de su anuncio

Archivo - Campo anegado por las lluvias en la provincia cordobesa. - ASAJA CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha criticado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunció el pasado 30 de junio con la frase 'Próximamente se publicará un tercer listado de potenciales beneficiarios' una nueva relación de agricultores y ganaderos con derecho a las ayudas por las borrascas, pero, "más de cuatro meses después, ese listado sigue sin publicarse y los afectados continúan esperando".

Así lo ha señalado la organización agraria en una nota en la que ha exigido al Ministerio que "cumpla su compromiso y concrete cuándo cobrarán quienes siguen excluidos de los pagos". Además, ha detallado que "el anuncio figuraba en una nota de prensa en la que el Ministerio comunicaba el abono de 1.304 millones de euros a 110.074 agricultores y ganaderos".

Sin embargo, "para las comunidades de bienes, las sociedades civiles, los titulares que realizaron cambios en sus explotaciones durante 2025 y quienes esperan la corrección de errores en los listados anteriores, aquel 'próximamente' se ha convertido en una espera sin fecha de finalización", han lamentado desde Asaja.

"Han pasado julio, agosto, septiembre y octubre. Ya estamos en noviembre y seguimos esperando el listado que el Ministerio anunció en junio. Los agricultores necesitan saber cuándo van a cobrar, porque las reparaciones, las siembras y las cuotas de los préstamos no pueden aplazarse indefinidamente", ha señalado Asaja.

La organización ha remarcado que el pasado 6 de octubre remitió una carta al ministro Luis Planas para "reclamar la publicación inmediata de ese tercer listado y advertir de que el 40% de las ayudas seguía sin llegar al campo. Casi un mes después de aquella reclamación, el compromiso continúa pendiente".

"En junio anunciaron el listado. En octubre les recordamos que seguía sin publicarse. Hoy tenemos que volver a reclamar lo mismo. Para los afectados que continúan esperando, el resultado sigue siendo cero euros", ha criticado la organización.

Además, Asaja ha remarcado que "el Real Decreto-ley 5/2026 se aprobó el 17 de febrero como una respuesta urgente a los daños y que, cerca de nueve meses después, hay explotaciones familiares y profesionales que aún no han recibido un solo euro. Son agricultores y ganaderos que sufrieron las mismas borrascas que otros beneficiarios que cobraron en mayo y que han tenido que afrontar con sus propios recursos la continuidad de su actividad".

Además, ha subrayado que estas ayudas se concibieron para 2tramitarse de oficio y facilitar una respuesta rápida. El propio Ministerio aseguró el 6 de abril que mantenían 'su carácter de tramitación de oficio, con el objetivo de garantizar una gestión ágil y un pago rápido'".

La organización considera que "la demora contradice ese objetivo y reclama una explicación sobre los obstáculos que impiden publicar la relación pendiente porque, mientras tanto, la Junta de Andalucía ya ha publicado los trámites de audiencia de las ayudas para explotaciones con daños fuera de la capa de inundación, de modo que los agricultores puedan subsanar las incidencias detectadas en sus informes periciales".

Por ello, Asaja Córdoba ha exigido al Ministerio de Agricultura y al FEGA la "publicación inmediata del tercer listado, un calendario de pagos con fechas concretas y el abono de las ayudas pendientes antes del 31 de diciembre".

"El Ministerio no puede mantener indefinidamente un anuncio sin cumplir. Después de más de cuatro meses, 'próximamente' ya no es una respuesta. Hace falta publicar el listado y que el dinero llegue a quienes siguen esperando", ha apostillado Asaja Córdoba.