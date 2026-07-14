Asaja Córdoba aplaude el elevado ritmo de comercialización del mercado del aceite, pero le preocupa el calor

Archivo - Un tractor realiza tareas de labranza en un olivar. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba ha valorado positivamente la evolución del mercado del aceite de oliva durante el noveno mes de la campaña de comercialización 2025/2026, en el que se mantiene "un elevado ritmo de comercialización que permitirá enlazar con la próxima campaña con unas existencias muy ajustadas", pero ha mostrado su preocupación "por el efecto que las altas temperaturas de las últimas semanas están teniendo sobre el olivar de secano, especialmente en zonas de la Campiña cordobesa, donde los árboles comienzan a acusar un importante estrés hídrico".

Así lo ha indicado la asociación en una nota en la que ha detallado que, según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), la producción acumulada de aceite de oliva alcanza las 1.298.502,89 toneladas a nivel nacional. Durante el mes de junio, las salidas al mercado se situaron en torno a las 120.720 toneladas, elevando el volumen comercializado en los nueve primeros meses de campaña hasta 1.107.410 toneladas.

Para este cálculo, se han estimado unas importaciones de 25.000 toneladas, que serán confirmadas una vez Aduanas publique los datos definitivos. Las existencias totales a 30 de junio ascienden a 683.345,5 toneladas, lo que supone una reducción de 95.121 toneladas respecto al mes anterior, reflejando el buen comportamiento del mercado.

Del total de existencias, 419.283,47 toneladas permanecen en las almazaras, 87.117 toneladas menos que en mayo. Las existencias en las envasadoras se sitúan en 258.240 toneladas, tras reducirse en 7.296 toneladas, mientras que el Patrimonio Comunal Olivarero almacena 5.824 toneladas, 692 menos que el mes anterior.

Asaja Córdoba ha remarcado que la campaña 2024/2025 finalizó con unas existencias de 289.670 toneladas y considera que, si se mantiene el actual ritmo de comercialización, España llegará al próximo 30 de octubre, cuando comienza a incorporarse el aceite nuevo al mercado, con un enlace entre campañas situado en torno a las 50.000 toneladas, un volumen muy ajustado que evidencia el equilibrio existente entre la oferta y la demanda.

Sin embargo, la atención del sector comienza a centrarse ya en la evolución de la próxima cosecha, pues, "a pesar de las abundantes lluvias registradas durante el invierno, las elevadas temperaturas de las dos últimas semanas están provocando un importante estrés hídrico en los olivares de secano de algunas comarcas de la provincia, especialmente en la Campiña".

Asaja Córdoba ha explicado que "el olivo atraviesa actualmente una fase determinante para el desarrollo del fruto y que la climatología de los próximos meses será decisiva para la cosecha". La floración ha sido buena, pero el intenso calor registrado recientemente "está afectando al estado general de las plantas y podría influir en el rendimiento final si las altas temperaturas persisten durante el verano".

No obstante, la organización agraria insiste en que "es todavía muy pronto para realizar cualquier estimación de producción". El cultivo apenas ha recorrido algo más de un tercio de su ciclo anual y, como ha recordado Asaja Córdoba, "el olivar duerme a la intemperie", por lo que su evolución dependerá de las condiciones meteorológicas de los próximos meses.

En este sentido, la organización agraria ha señalado que, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los meses de mayo y junio de este año han registrado temperaturas récord en las principales zonas productoras de aceite de oliva. En concreto, el pasado 9 de mayo fue el día más caluroso para esa fecha desde 1961, mientras que el mes de junio ha sido el más cálido desde que existen registros, en 1950.

Por ello, la asociación ha considerado que, "aunque estos episodios de calor extremo obligan a mantener la cautela, todavía restan alrededor de dos tercios del ciclo del cultivo, por lo que cualquier previsión sobre la producción de la próxima campaña sería prematura". La evolución de las temperaturas y las precipitaciones durante el verano y el inicio del otoño será la que determine finalmente el potencial productivo del olivar cordobés.