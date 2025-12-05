Asaja Córdoba pide a la AICA aclarar la trazabilidad del aceite procedente de Túnez

Archivo - Aceite de oliva en almazara - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Córdoba ha solicitado formalmente a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que "refuerce los controles y aclare la trazabilidad" del aceite de oliva importado desde Túnez, con el fin de "asegurar que dicho producto cumple las mismas exigencias legales y de calidad que se aplican al aceite producido en España".

En este sentido y en una nota, Asaja ha señalado que la AICA es "la entidad responsable de velar por el cumplimiento de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, orientada a mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, aumentar su competitividad, fomentar el empleo y garantizar la transparencia en las relaciones comerciales". Entre sus objetivos fundamentales, se encuentra también "asegurar el acceso a la información y la trazabilidad en todos los eslabones de la cadena".

La organización agraria considera que, en la práctica, la entrada de aceite procedente de terceros países "puede generar desequilibrios en el mercado, especialmente cuando --según denuncian los agricultores-- no se dispone de la misma información ni de los mismos requisitos documentales que se exigen a los productores españoles y europeos". Esta situación, señalan, "pone en riesgo los principios de transparencia y competencia leal que inspiran la Ley de la Cadena".

Por ello, Asaja Córdoba ha instado a la AICA a que verifique, dentro de sus competencias, que las almazaras y explotaciones agrícolas de Túnez que exportan a España "aporten la misma documentación en materia de trazabilidad que se exige a los operadores españoles". Además, la organización defiende que "es imprescindible aplicar criterios homogéneos para evitar distorsiones en el mercado y proteger a los agricultores nacionales".

"No tiene sentido que el olivarero español cumpla estrictamente con la legislación si después entran productos de otros países que --según denuncian los productores-- no están sometidos al mismo nivel de exigencia", ha afirma Asaja Córdoba, que ha recalcado que su petición "no es una crítica a los productores de terceros países, sino una demanda de igualdad de condiciones y rigor en los controles, esencial para asegurar la transparencia y la sostenibilidad del sector olivarero".

Asaja Córdoba solicita, por tanto, que la AICA "aclare la trazabilidad del aceite importado, informe sobre los controles realizados y, en su caso, refuerce las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la Ley 12/2013 en la entrada de aceite procedente de Túnez".