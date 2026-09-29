Asaja Córdoba solicitará a la Junta la "rectificación" del aforo del aceite si sigue "sin llover"

Archivo - Olivar de montaña en la Subbética cordobesa. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja Córdoba, tras presentar este martes el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, los datos oficiales de aforo para la campaña 26/27, "en la que se espera una producción de 339.700 toneladas de aceite de oliva para la provincia de Córdoba, lo que supone un 37,6% más que la producción final de la campaña anterior", ha avisado que solicitará a la Junta la "rectificación" de dicho aforo del aceite de oliva si sigue "sin llover".

A este respecto y a través de una nota, la patronal agraria ha recordado que solicitó la semana pasada a la Consejería de Agricultura "que retrasara la presentación del aforo, debido a la falta de lluvia y a las temperaturas elevadas a las que está sometido el olivar en este momento", lo que, "sin duda, hará que los datos varíen, de continuar esta situación de estrés hídrico".

En Asaja entienden que "la presentación del aforo antes del 30 de septiembre", como ha ocurrido, "obedece al cumplimiento del Real Decreto 84/2021, que regula las normas de comercialización del aceite de oliva", si bien, "la Consejería ya trasladó su especial sensibilidad con los productores de aceite de oliva andaluces y es consciente de la repercusión que estos datos tienen en el mercado, por lo que si en el futuro fuera necesario una rectificación del aforo afirmaron que lo harán".

Por ello, Asaja Córdoba estará "atenta y solicitará la rectificación" del aforo, "de continuar la situación desfavorable", desde el punto de vista climatológico para el cultivo del olivar, pues, según ha asegurado la organización agraria, "cada día que pasa sin llover afecta directamente a los rendimientos, porque el árbol se encuentra actualmente en la fase crucial de lipogénesis, que es la fase en la que la aceituna fabrica el aceite", de modo que solo "una variación de tres puntos en el rendimiento por la falta de lluvia ya supondría" una disminución en el aforo de "60.000 toneladas" en Córdoba.