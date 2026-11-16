Asaja Granada pide el tercer listado de ayudas por borrascas al Ministerio y el pago a beneficiarios antes de fin de año

Inundaciones por efecto de las borrascas a principios de 2026. - ASAJA GRANADA

GRANADA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Agricultores y Ganaderos (Asaja) en Granada reclama al Ministerio de Agricultura la publicación del tercer listado de beneficiarios de las ayudas extraordinarias por las borrascas de enero y febrero y un calendario de pagos que garantice que todas las cantidades se abonen antes del 31 de diciembre.

Así lo señala la asociación en una nota informativa en la que recoge que casi nueve meses después de aprobarse el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, y más de seis meses después de publicarse el segundo listado, "numerosos agricultores y ganaderos siguen sin haber recibido un solo euro".

Asaja apunta que el Ministerio publicó el primer listado el 30 de marzo y el segundo el 30 de abril completando los pagos el 30 de junio. "Sin embargo, ambas relaciones no han resuelto la situación de todos los beneficiarios incluidos en el ámbito territorial del decreto, que reconoce como zonas afectadas en Granada las comarcas de la Vega, Montefrío, la Costa y Alhama", exponen.

Y añaden que todavía no han cobrado alrededor del 40% de los afectados incluidos en estas comarcas. Entre estos afectados que aún esperan, según Asaja, se encuentran la mayoría de las comunidades de bienes, sociedades civiles, titulares que realizaron cambios en sus explotaciones durante 2025 y beneficiarios pendientes de correcciones de errores en las dos primeras relaciones.

"Son explotaciones que han tenido que afrontar con sus propios recursos las consecuencias de las borrascas y asumir los costes de mantener su actividad sin haber recibido todavía la compensación económica prevista para paliar las pérdidas sufridas. Es inadmisible que, transcurrido todo este tiempo, siga sin completarse un procedimiento iniciado de oficio precisamente para agilizar la respuesta y el pago de estas ayudas", critican.

También indican que la publicación del tercer listado, que debe completar la relación de beneficiarios del Real Decreto-ley 5/2026, es independiente de la ampliación territorial que Asaja Granada defendió desde el primer momento para incorporar a los municipios excluidos pese a haber sufrido daños acreditados, más de la mitad de la provincia.

"Tras la decisión del Ministerio, comunicada en julio a la Comisión de Seguimiento por las Borrascas, de no ampliar las zonas beneficiarias, continuamos estudiando la vía administrativa y jurídica para recurrir esta exclusión, incluida la presentación de un recurso de alzada, al considerar que se ha producido una discriminación hacia agricultores y ganaderos que sufrieron daños similares a los de otros beneficiarios", concretan.

Asimismo, Asaja asesorará a sus asociados en las reclamaciones patrimoniales individuales que interpongan por los perjuicios ocasionados. "Descartada la ampliación territorial por decisión del Ministerio, pero sin renunciar a ella, Asaja exige en este punto que se complete el procedimiento de las ayudas para quienes sí están incluidos en el decreto. No caben más esperas", concluyen.