Asaja Granada presenta alegaciones contra el Parque Natural de la Sagra si no garantiza su "sostenibilidad"

Archivo - Granada.- Asaja se muestra contraria a la declaración como Parque Natural de la Sierra de la Sagra - ASAJA - Archivo

GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La organización de agricultores Asaja en Granada ha presentado alegaciones al plan de ordenación de la Sierra de la Sagra, en el norte de la provincia de Granada, exigiendo en ellas la desestimación de su declaración como Parque Natural o una revisión profunda de la misma "que garantice la sostenibilidad social y económica del territorio".

"Desde los inicios del proyecto en 2021, nos hemos manifestado en contra, dado que no aporta mejoras significativas a un territorio ya protegido como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Red Natura, impone duras restricciones a la actividad agrícola y ganadera y no cuenta con el consenso social", han precisado desde Asaja este martes en una nota de prensa.

El plazo establecido para alegaciones finalizó el pasado 3 de octubre y a las mismas se sometía el borrador preliminar del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra de la Sagra, promovido por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, han detallado desde Asaja.

"Nuestra organización comparte plenamente los objetivos de conservación del medio natural, pero considera que el texto sometido a información pública impone un marco de restricciones excesivo y desproporcionado sobre la actividad agroganadera, que constituye la base económica, social y cultural de la comarca de Huéscar y La Puebla de Don Fadrique. Esta posición en contra del proyecto la hemos manifestado desde que se inició el procedimiento administrativo, en el año 2021, sin variar desde entonces nuestros argumentos".

El espacio, con unas 46.000 hectáreas --de las cuales el 75 por ciento son de propiedad privada--, ya cuenta desde 2015 con la figura de ZEC e integración en la Red Natura 2000, por lo que dispone de un nivel de protección ambiental elevado y suficiente. La conversión en Parque Natural "no aportaría mejoras sustanciales en materia de conservación, pero sí supondría una carga añadida de limitaciones administrativas y restricciones de uso que comprometerían la continuidad de la actividad agraria y ganadera, así como el mantenimiento de la población en el territorio", han indicado los agricultores agrupados en Asaja.

Han explicado también que a su parecer "el borrador del plan dedica un espacio mínimo a la caracterización del sector agrario --tan solo dos páginas de un documento de 169--, sin reflejar su peso real en la configuración del paisaje y en el equilibrio ecológico. Tampoco se realiza una evaluación rigurosa del impacto socioeconómico que estas medidas tendrían sobre los agricultores y ganaderos locales, ni se contemplan mecanismos de compensación".

Esta "falta de valoración" evidencia para Asaja "una carencia de enfoque integral y un claro desequilibrio entre los objetivos ambientales y los sociales". El plan incurre, además, en "claras contradicciones internas", ha añadido, en tanto "proclama objetivos de sostenibilidad, cohesión territorial y conservación del paisaje mientras impone normas que comprometen directamente la continuidad del modo de vida rural" y "otorga mayor flexibilidad a usos turísticos que pueden generar una presión ambiental considerable mientras se endurecen las condiciones de desarrollo agrario".

También ha agregado que "se prohíben o limitan prácticas tradicionales que históricamente han contribuido a la estabilidad del ecosistema, como la ganadería extensiva, las quemas controladas o el mantenimiento de bancales, sin ofrecer alternativas de manejo que permitan mantener el equilibrio ecológico y cultural del entorno".