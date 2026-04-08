Asaja Granada presenta su oficina Acelera pyme para impulsar la digitalización del sector agrario - ASAJA GRANADA

GRANADA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja granada, ha presentado oficialmente su Oficina Acelera pyme con la que pretende impulsar la digitalización del sector agrario en la provincia. La presentación ha tenido lugar durante una jornada informativa dirigida a sus asociados, centrada en las ayudas habilitadas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para paliar los daños provocados por las recientes borrascas, así como en las medidas de apoyo ante el incremento de costes derivado del actual contexto geopolítico.

La ponencia, impartida por la responsable de la oficina, Miriam Monge, permitió detallar el alcance, objetivos y líneas de actuación de este nuevo servicio, orientado a reforzar la digitalización en el medio rural. En este contexto, se abordaron los principales retos del sector, como los fenómenos meteorológicos extremos, la escasez de mano de obra o la incertidumbre en torno a la futura Política Agraria Común (PAC).

La oficina Acelera pyme de Asaja Granada forma parte de la Red de Oficinas Acelera pyme, orientada a impulsar la modernización del tejido empresarial. Está especialmente dirigida al sector agrario y agroalimentario, aunque también abierta a otros negocios ubicados en el medio rural, especialmente en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Desde su puesta en marcha, el pasado 20 de enero, se han completado las fases iniciales del proyecto, que incluyen la habilitación de una oficina física en la sede de la organización y el desarrollo de su oficina virtual, disponible en su sitio web. Asimismo, ya se han realizado los primeros diagnósticos de madurez digital y asesoramientos personalizados a agricultores y ganaderos.

El proyecto se articula mediante un modelo de colaboración que combina la experiencia de Asaja Granada en el sector agrario con el apoyo de empresas tecnológicas, asociaciones empresariales y entidades locales. Entre los servicios que ofrece destacan el asesoramiento individualizado en digitalización, la información sobre ayudas públicas, el acceso a recursos especializados y la orientación sobre soluciones tecnológicas adaptadas a cada explotación o empresa.

Asaja Granada considera que la Oficina Acelera pyme constituye una herramienta clave para acompañar al sector en su proceso de modernización, facilitando la incorporación de tecnologías que permitan optimizar la gestión, mejorar la eficiencia y avanzar hacia un modelo más competitivo y sostenible.