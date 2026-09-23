Asaja plantea cortes de carreteras en octubre en Granada ante el incremento de los costes en el campo

Tractor en una explotación agraria. - ASAJA GRANADA

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asaja Granada ha acordado en Junta Directiva secundar en octubre la convocatoria de movilizaciones de las organizaciones agrarias ante la pérdida de rentabilidad que están sufriendo las explotaciones y plantea cortes de carretera una vez por semana durante todo ese mes.

La organización trasladará este acuerdo a UPA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Granada para plantear movilizaciones conjuntas en la provincia y reclamar al Gobierno medidas de "alcance" que permitan hacer frente al fuerte incremento de los costes de producción.

Las medidas anunciadas por el Gobierno tras la reunión mantenida con las organizaciones agrarias de cara al próximo Consejo de Ministros son "insuficientes" a juicio de Asaja.

Concretamente, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha prometido prorrogar las ayudas al sector agroalimentario, incluida la compensación de los sobrecostes del gasóleo agrícola previsiblemente hasta el 31 de diciembre,

Pero desde Asaja lamentan que "mientras tanto los costes continúan aumentando", como el gasóleo agrícola, que ha pasado de 0,95 euros por litro en enero a 1,65 euros en septiembre, un incremento del 74 por ciento.

En plena campaña de siembra, un agricultor de cereal consume alrededor de 28 litros por hectárea, de manera que solo el combustible supone ahora 19,60 euros más por hectárea. A esta subida se suma el encarecimiento de los fertilizantes y del resto de trabajos necesarios hasta la recolección.

El impacto es especialmente importante en el cereal, donde los costes de producción rondan los 260 euros por tonelada y el precio medio actual se sitúa en torno a 0,22 euros por kilo. Con este escenario, el cereal tendría que alcanzar aproximadamente los 0,35 euros por kilo para cubrir los costes y resultar rentable.

La situación afecta a explotaciones con rendimientos de unos 2.000 kilos por hectárea, un nivel medio-alto en la provincia, mientras que, en las zonas del norte de Granada, como Guadix, Baza y Huéscar, donde las producciones son menores, el cultivo se acerca al abandono.

OLIVAR

Los problemas de rentabilidad se trasladan también al olivar, que afronta ahora el inicio de la campaña de recogida. El encarecimiento del combustible repercute directamente en el transporte de la aceituna y en el coste de la maquinaria utilizada en la recolección, sin contar el incremento previsto del precio de los fertilizantes para el próximo abonado.

Con un precio actual de la aceituna a 3,40 euros por kilo, el precio necesario para cubrir gastos y alcanzar una rentabilidad suficiente tendría que superar los 4,50 euros por kilo.

Ante esta situación, Asaja Granada reclama al Gobierno que vaya más allá de la ayuda al combustible y adopte medidas fiscales y de reducción de costes, entre ellas la rebaja de los módulos del IRPF y el incremento de la compensación del IVA.

También, la recuperación de las reducciones fiscales del 35 por del precio del gasóleo agrícola y del 15 por ciento en los fertilizantes aplicados en el régimen de módulos, además de medidas eficaces de control de la cadena alimentaria, "donde el agricultor sale perdiendo al ser el último eslabón, al igual que los consumidores que tienen que pagar los alimentos cada vez más caros".