Asaja y Santana Motors se alían en Linares (Jaén) para recuperar el vínculo de sus todoterrenos con el campo

Firma del acuerdo - ASAJA

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística Santana Motors, Asaja y la Caja Rural de Jaén han suscrito en Linares (Jaén) un convenio de colaboración que tiene como objetivo facilitar a los profesionales del sector primario la adquisición de vehículos adaptados a las exigencias del trabajo en el campo y a los desplazamientos cotidianos.

A través de esta iniciativa, los miembros de Asaja podrán acceder a ayudas y ventajas comerciales en los modelos seleccionados en los concesionarios de la Red Santana, así como a condiciones especiales de financiación. La red comercial de la marca actuará como el punto de contacto directo para dar a conocer los vehículos y las condiciones de la campaña.

El CEO de Santana Motors, Eduardo Blanco, ha manifestado su satisfacción por la firma de un convenio que permite a la empresa "acercar su gama a los asociados de Asaja y seguir construyendo una marca ligada a sus raíces".

"Estamos trabajando para que Santana vuelva a formar parte del día a día de agricultores y ganaderos, acompañándolos en su trabajo con vehículos capaces, prácticos y preparados para las exigencias del medio rural", ha dicho.

Por su parte, el consejero de la Caja Rural de Jaén, Patricio Lupiáñez, ha subrayado que "apoyar el desarrollo del medio rural significa estar cerca de sus profesionales". En este sentido, ha señalado que el acuerdo busca facilitar el acceso a "una herramienta fundamental para su actividad" mediante condiciones de financiación especiales, sumando esfuerzos en favor de un sector "esencial para la economía y el empleo de nuestros pueblos".

Asimismo, el presidente de Asaja, Nicolás Vico, ha expresado que "el sueño de ASAJA es que en cada finca vuelva a haber un Santana, como en los viejos tiempos". Vico ha recordado que se trata de una firma que "forma parte de la memoria de nuestro campo" y ha valorado el convenio como un paso clave para facilitar a sus asociados "una inversión importante para el día a día de sus explotaciones" con vehículos adaptados a las necesidades actuales.