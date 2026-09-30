La asamblea de IU Puente Genil (Córdoba) elige por unanimidad a Reyes Estrada como candidata a la Alcaldía

La candidata de IU a la Alcaldía de Puente Genil, Reyes Estrada. - IU

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

La asamblea de IU Puente Genil (Córdoba) ha elegido por unanimidad a la edil de IU Reyes Estrada como candidata a la Alcaldía pontanesa para las próximas elecciones municipales, lo cual ha asumido Estrada "con ilusión, pero también con mucho respeto y con plena conciencia de lo que significa representar a Izquierda Unida y a quienes han confiado en este proyecto".

Según ha informado IU en una nota, Reyes Estrada, de 47 años de edad, que es concejala de IU desde 2015, ingeniera de Montes y que trabaja desde hace 12 años como técnica en la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, ha insistido en que su candidatura "no supone un proyecto personal, sino un proyecto colectivo que deberá construirse con la participación de la asamblea, de la militancia, de los simpatizantes y de la sociedad civil de Puente Genil".

En este sentido, ha señalado que se ofreció "para encabezar un proyecto, una idea de Puente Genil", y lo hace "ahora con el respaldo de nuestra asamblea. Pero encabezar no es conformar", pues "el proyecto lo tenemos que construir entre todas y todos".

Entre las líneas generales que Reyes Estrada ha defendido para esta nueva etapa se encuentra "la defensa y el fortalecimiento de los servicios públicos municipales, con especial atención a cuestiones como la limpieza, la ayuda a la dependencia y la gestión de los residuos".

La candidata de IU plantea también "una ciudad con una oferta cultural plural y accesible", así como "un compromiso decidido con el deporte base, entendido como una herramienta de convivencia, educación y desarrollo personal, especialmente para niños, niñas y jóvenes".

Otro de los ejes que Estrada considera prioritarios es "la lucha contra la exclusión social y contra aquellas dinámicas económicas que se aprovechan de la vulnerabilidad". En este ámbito sitúa "la necesidad de abordar el negocio de las adicciones y sus consecuencias sobre la seguridad y la convivencia", señalando expresamente "la proliferación de casas de apuestas y el narcotráfico como fenómenos frente a los que las administraciones deben actuar desde la prevención, las políticas sociales y la seguridad pública".

El proyecto que plantea Estrada contempla también "una relación más estrecha entre el Ayuntamiento y el tejido productivo local". La candidata defiende "trabajar conjuntamente con el sector privado, la industria, la agricultura y las empresas sociales, buscando que el desarrollo económico del municipio genere empleo y oportunidades y contribuya a fijar población".

En materia de vivienda, Estrada defiende "construir vivienda pública asequible en el suelo municipal disponible desde hace años", así como "la adquisición y rehabilitación de viviendas ruinosas, configurando un parque público municipal que rompa la tendencia especulativa de la vivienda".

En el ámbito agroalimentario propone "impulsar medidas innovadoras de apoyo a un sector hortofrutícola, en retroceso por la baja rentabilidad y los elevados costes", así como "exigir a la Junta de Andalucía programas para abordar el preocupante problema de la erosión de suelos, que literalmente se está tragando fincas enteras".

Igualmente plantea "la creación de una cooperativa energética municipal, participada por Ayuntamiento, empresas y ciudadanía, que haga frente de forma sostenible y democrática al alza de los precios de la energía, que lastra las economías familiares y la viabilidad de muchas empresas".