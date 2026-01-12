Asemesa manifiesta la falta de sensibilidad de la UE con la aceituna de mesa en el acuerdo UE-Mercosur

Archivo - Secretario general de Asemesa, Antonio de Mora. - ASEMESA - Archivo

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa (Asemesa) ha manifestado "de manera firme la absoluta falta de sensibilidad de la Comisión Europea hacia el sector de la aceituna de mesa, uno de los más castigados por la política comercial comunitaria en los últimos años, y ha manifestado su apoyo a las movilizaciones de los agricultores europeos contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur".

Según ha informado la asociación en una nota, Asemesa ha considerado "especialmente grave que, mientras la aceituna negra española continúa soportando desde hace años los aranceles impuestos por Estados Unidos sin una solución eficaz por parte de la Unión Europea, la Comisión Europea haya aceptado un acuerdo que supone una nueva amenaza directa para la aceituna de mesa española y europea, agravando aún más la situación de un sector estratégico para numerosas zonas rurales".

"El acuerdo UE-Mercosur introduce un desequilibrio competitivo inaceptable que perjudica de forma directa a la aceituna de mesa europea", ha detallado la asociación.

Así, por un lado, "permite la entrada progresiva de aceituna procedente de Argentina en el mercado europeo mediante la eliminación total de los aranceles en un plazo de siete años". Por otro lado, "mantiene en la práctica cerrados los mercados de Mercosur a la aceituna española y europea, que seguirá soportando aranceles del 12,6%, impidiendo competir en igualdad de condiciones".

De este modo, Asemesa ha indicado que "esta asimetría tiene consecuencias especialmente graves en el caso de Brasil, uno de los mayores mercados mundiales de aceituna de mesa, con un consumo aproximado de 120.000 toneladas anuales, al que la aceituna española queda prácticamente excluida".

Mientras tanto, otros competidores internacionales, como Egipto, disponen de acuerdos comerciales que les permiten exportar aceituna sin aranceles a este mercado, desplazando a la producción europea.

Así, el impacto del acuerdo es, por tanto, "doblemente negativo" para la entidad. Por un lado, "priva a la aceituna española y europea de oportunidades reales de exportación en mercados estratégicos como Brasil". Por otro lado, "incrementa la presión competitiva en el mercado comunitario mediante la entrada de producto de terceros países en condiciones preferenciales".

De esta manera, la organización ha explicado que "esta situación supone una amenaza directa para la industria transformadora, el empleo, la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y la sostenibilidad económica y social de un sector que ha demostrado sobradamente su liderazgo internacional, su capacidad exportadora y su contribución al desarrollo de amplias zonas rurales".

Sin embargo, para la asociación, el mensaje que traslada la Unión Europea es "profundamente preocupante" debido a que "se acepta que la aceituna de mesa europea pierda competitividad en terceros mercados y, al mismo tiempo, se facilita la entrada de producto de países terceros en el mercado comunitario, sin una defensa efectiva de los intereses del sector".

Por todo ello, Asemesa se ha sumado a las protestas del sector agrario y ha exigido a la Comisión Europea y al Gobierno de España "una revisión urgente del tratamiento de la aceituna de mesa en el acuerdo UE-Mercosur, con el fin de evitar un nuevo daño estructural a un sector estratégico para la economía, el empleo y la cohesión territorial".