La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados reclama "respuestas efectivas contra la pobreza" en Córdoba

La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados se concentra frente al Ayuntamiento de Córdoba. - AABI

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI) han leído este jueves frente al Ayuntamiento de Córdoba, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el próximo 17 de octubre, el comunicado 'El barrio sigue a la espera', en el que critican "la insuficiencia de los resultados de las políticas públicas dirigidas a los barrios más desfavorecidos" y piden "respuestas efectivas contra la pobreza".

Así lo ha indicado la asociación en una nota en la que ha reclamado un "cambio de enfoque en las actuaciones públicas, una mayor coordinación entre las administraciones y la creación de una mesa interadministrativa con objetivos compartidos, planificación a largo plazo y evaluación continua".

Asimismo, ha invitado a los responsables políticos a "abrir espacios de diálogo y consenso para ofrecer respuestas reales a los problemas de los barrios".

En la convocatoria han participado también numerosos militantes de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Córdoba junto con simpatizantes comprometidos con esta realidad a través de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados.

Bajo el lema 'Colgamos el teléfono, llamamos a la puerta', la AABI ha subrayado que "los barrios tienen solución" y ha exigido que las políticas públicas "se midan no sólo por sus planes y presupuestos, sino también por su impacto en la dignidad y la vida de las personas".