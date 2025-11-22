La Asociación de Mujeres Gitanas Romi se suma a la candidatura de Granada para la Capitalidad Cultural en 2031

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la firma de adhesión de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres Gitanas Romi ha sellado su adhesión a la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 con el objetivo de "dar voz y visibilizar la aportación del pueblo gitano a la identidad cultural de la ciudad", coincidiendo con la celebración del Día Andaluz del Pueblo Gitano en este sábado.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha acogido "con satisfacción" una adhesión que "refuerza la dimensión social, patrimonial y humana de la candidatura" y que viene a poner de manifiesto el "importante legado" del pueblo gitano en la cultura de Granada, "un legado vivo, diverso y plenamente vigente que forma parte esencial de nuestra identidad colectiva".

En este sentido, la regidora ha subrayado que "Granada 2031 es un proyecto que se construye desde la pluralidad y la participación" y que la incorporación de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi evidencia la importancia de "integrar todas las voces que han contribuido históricamente a hacer de Granada un espacio de convivencia y riqueza cultural". De esta forma, ha resaltado que aportaciones a la cultura del pueblo gitano en Granada como el flamenco de las zambras del Sacromonte son "señas de identidad de nuestra ciudad que trascienden fronteras".

Asimismo, la alcaldesa ha manifestado que esta adhesión "visibiliza específicamente el papel fundamental de las mujeres gitanas en la transmisión cultural", y ha incidido en que su aportación es una "pieza imprescindible" para entender el patrimonio inmaterial de Granada y constituye "un ejemplo de compromiso con la educación, el progreso y la igualdad".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas Romi, Loli Fernández, ha querido poner en valor el papel del Museo Etnológico de la Mujer Gitana del Sacromonte como un "activo valor" para la candidatura de Granada. Según ha explicado el centro muestra desde 2006 "las aportaciones de la mujer gitana a lo largo de la historia desde una perspectiva didáctica, social y cultural" y "reconociendo su papel histórico, ideológico y artístico a lo largo de los años".

Al hilo, Fernández ha señalado que el Museo se suma a la candidatura "reforzando la mirada inclusiva, diversa y comprometida que debe caracterizar a una capital cultural europea", y ha estimado que la adhesión representa también "un paso más para que la voz de las mujeres gitanas esté presente en la construcción cultural de la Granada del futuro".

En contexto, la Asociación de Mujeres Gitanas Romi de Granada, creada en 1990, es "pionera" en el movimiento feminista gitano y fue la impulsora del primer museo dedicado a la mujer gitana a nivel nacional. Tal y como ha detallado el Consistorio, su trabajo se centra en "la promoción educativa, cultural y social de las mujeres gitanas, y constituye un referente en el impulso de políticas de igualdad y participación comunitaria en la ciudad".