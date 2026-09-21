La Asociación de Vecinos El Tomillo de Jaén recuerda a PP que "no invitó a ningún partido" al acto por su 50 aniversario

El presidente de la Asociación de Vecinos El Tomillo, Francisco Zuheros, interviene en el acto por el 50 aniversario. - ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TOMILLO

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos El Tomillo, de Jaén, ha agradecido al PP la felicitación con motivo de su 50º aniversario, al tiempo que le ha recordado que "no se invitó a ningún partido político al acto" con el que conmemoró estas cinco décadas, ya que se decidió darle un "carácter institucional".

En un comunicado, el citado colectivo ha salido así al paso de las declaraciones del grupo 'popular', desde el que se lamentó que no se le hiciera partícipe del citado acto, apuntando a "un supuesto carácter partidista" o cuestionando la actuación de su presidente, Francisco Zuheros.

"Queremos dejarlo claro y de manera contundente: es totalmente incierto que nuestra asociación haya excluido o discriminado al Partido Popular o a cualquier otra formación política. La razón es sencilla: no se invitó a ningún partido político al acto", ha recalcado.

Al respecto, ha explicado que decidió dirigir las invitaciones a las cuatro administraciones públicas que tienen competencias e influencia directa en el barrio del Tomillo: el Ayuntamiento de Jaén, la Diputación, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

"Esta circunstancia fue trasladada personalmente por nuestro presidente a Maribel López, en una conversación telefónica mantenida el mismo día de la celebración, después de que ella contactara con él para preguntar por qué el Partido Popular no había sido invitado", ha afirmado.

La respuesta, según ha añadido, "fue clara: no se había invitado a ningún partido político porque el acto no estaba planteado como un acto partidista, sino como una celebración vecinal e institucional de los 50 años" de la asociación.

Por contra, ha recordado que en las fiestas del barrio de este año y como viene siendo habitual "sí fueron invitados todos los partidos políticos" y asistieron representantes del PSOE, Jaén Merece Más y VOX.

"¿Por qué entonces no se planteó ninguna crítica por parte del Partido Popular por no asistir a las fiestas cuando en aquella ocasión sí estaba invitado expresamente como grupo político?", ha preguntado, no sin subrayar que ello pone de manifiesto "dos situaciones completamente diferentes".

Así, en las fiestas de barrio se invitó a los partidos y en la celebración del 50º aniversario, a las administraciones públicas. Una diferencia "suficientemente clara" que "demuestra que no existe ningún criterio de exclusión hacia ninguna formación", sino que cada actividad se organiza "atendiendo a su naturaleza y al formato que la asociación considera más adecuado".

En cuanto a la asistencia institucional en el citado aniversario, ha detallado que el Ayuntamiento y la Diputación estuvieron presentes, entre otros y respectivamente, con el alcalde, Julio Millán, y el presidente, Juan Latorre.

Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía, Erik Domínguez, y el subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández, no pudieron asistir, aunque trasladaron su voluntad de colaboración con el barrio del Tomillo. Algo que se ha agradecido desde su asociación vecinal.