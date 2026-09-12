Atarfe (Granada) cierra el Corredor Verde para transformarlo en un refugio climático con dos piscinas y juegos acuáticos

Archivo - La actuación permitirá crear en el Corredor Verde un gran espacio con nueva arboleda, áreas de sombra, dos grandes piscinas y una zona de juegos acuáticos, concebido para que niños, familias y mayores puedan disfrutar de un entorno más amable e- AYUNTAMIENTO DE ATARFE - Archivo

ATARFE (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la ciudad granadina de Atarfe ha comunicado el cierre del Corredor Verde, un amplio espacio de dispersión al aire libre ubicado en la zona del municipio paralelo a la carretera A-92. El cierre se debe al próximo comienzo de las obras para la transformación de este lugar en una gran refugio climático que albergará dos piscinas y juegos acuáticos.

Así lo ha informado en sus redes sociales el equipo de Gobierno que encabeza la alcaldesa, Yolanda Fernández, y en el que la regidora apunta: "Ya falta menos para que sea una realidad uno de nuestros proyectos más deseados, el refugio climático". Por su parte, la teniente de alcalde, Yenny García, destaca que será un espacio que acogerá "sombras, nueva arboleda y, por supuesto, zonas acuáticas".

Ya a finales del mes de junio del presente año, el Consistorio atarfeño anunció la creación de este espacio, financiado gracias a Fondos Europeos, y que supone una inversión de más de dos millones de euros, de los que 1.950.000 euros se destinan a la ejecución de las obras y 60.475 euros a la redacción del proyecto.

La actuación se enmarca en el Plan de Actuación Integrado (PAI) del municipio, y por tanto cuenta con un 85% de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Plurirregional de España.

Las obras en el Corredor Verde permitirán crear un gran espacio de convivencia con más zonas verdes, nueva arboleda, áreas de sombra, dos grandes piscinas y una zona de juegos acuáticos, concebido para que niños, familias y personas mayores puedan disfrutar de un entorno más amable durante el verano.

La actuación se enmarca en la estrategia municipal para adaptar Atarfe a los efectos del cambio climático mediante soluciones basadas en la naturaleza, incrementando la superficie verde del municipio y mejorando el confort climático de los espacios públicos.